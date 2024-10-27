Мигрантам, убившим школьника в Челябинске, суммарно назначили 76 лет колонии. Фото, видео

28 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Суммарно мигранты получили 76 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами Челябинский областной суд 28 октября поставил точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос», объявив приговор. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, подсудимым, принимавшим участие в потасовке, суммарно назначили 76 лет колонии. «Суд приговорил Шахрома Мирова признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Признать виновными Тоира Джаллилова, путем сложения назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову — 14 лет строгого режима. Признать виновными в хулиганстве Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова, назначить им наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Хуршеду Одинаеву — 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, Зоиру Джаллилову — пять лет», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Андрея Комелькова. Одинаев изначально пришел в зал суда без сумки, рассчитывая на более мягкое наказание за хулиганку. Как сообщает корреспондент URA.RU, родственники подсудимых еле сдержали слезы. Миров, услышав приговор, отреагировал спокойно, однако начал интересоваться у судьи вещдоками. Мигранта беспокоит, вернут ли ему изъятый смартфон. С каждого из подсудимых, признанных виновными в убийстве, взыскали по 625 тысяч рублей в счет компенсации. Суммарно Миров, Тоир Джаллилов, Сатторов и Сабуров выплатят родителям погибшего 2,5 млн рублей. Прокуратура просила назначить мигрантам от пяти до 18 лет в колониях общего и строгого режима. Наибольший срок гособвинитель запросил для Мирова — 18 лет. Адвокаты указали, что обвиняемые заслужили более мягкое наказание. С части они и вовсе просили снять обвинения, переквалифицировав в административное нарушение. Новость по теме Защита мигрантов просила смягчить наказание Убийство подростка произошло у ТРК «Космос» в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит 17-летний подросток. После убийства полиция и следователи начали отработку версий произошедшего. Благодаря камерам видеонаблюдения следствию удалось собрать все события того вечера в одну цепочку. Один за другим мигранты, участвовавшие в драке, были задержаны. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 28 октября поставил точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос», объявив приговор. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, подсудимым, принимавшим участие в потасовке, суммарно назначили 76 лет колонии. «Суд приговорил Шахрома Мирова признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Признать виновными Тоира Джаллилова, путем сложения назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Абдулвахобу Сабурову и Шахзоду Сатторову — 14 лет строгого режима. Признать виновными в хулиганстве Нажмиддина Имомова и Ислома Ахмадова, назначить им наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Хуршеду Одинаеву — 4 года и 6 месяцев колонии общего режима, Зоиру Джаллилову — пять лет», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Андрея Комелькова. Одинаев изначально пришел в зал суда без сумки, рассчитывая на более мягкое наказание за хулиганку. Как сообщает корреспондент URA.RU, родственники подсудимых еле сдержали слезы. Миров, услышав приговор, отреагировал спокойно, однако начал интересоваться у судьи вещдоками. Мигранта беспокоит, вернут ли ему изъятый смартфон. С каждого из подсудимых, признанных виновными в убийстве, взыскали по 625 тысяч рублей в счет компенсации. Суммарно Миров, Тоир Джаллилов, Сатторов и Сабуров выплатят родителям погибшего 2,5 млн рублей. Прокуратура просила назначить мигрантам от пяти до 18 лет в колониях общего и строгого режима. Наибольший срок гособвинитель запросил для Мирова — 18 лет. Адвокаты указали, что обвиняемые заслужили более мягкое наказание. С части они и вовсе просили снять обвинения, переквалифицировав в административное нарушение. Убийство подростка произошло у ТРК «Космос» в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит 17-летний подросток. После убийства полиция и следователи начали отработку версий произошедшего. Благодаря камерам видеонаблюдения следствию удалось собрать все события того вечера в одну цепочку. Один за другим мигранты, участвовавшие в драке, были задержаны. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня.