На власть в новом челябинском муниципалитете претендуют двое

Александр Глазков и Михаил Итальев заявились на выборы главы Саткинского округа

28 октября 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Александр Глазков — самый вероятный победитель будущих выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Два претендента подали заявки на конкурс по выборам главы Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. «Документы сдали действующий глава Саткинского района Александр Глазков и директор ООО „Комсервис“ Михаил Итальев. Конкурс признан состоявшимся», — пояснили в комиссии. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два претендента подали заявки на конкурс по выборам главы Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. «Документы сдали действующий глава Саткинского района Александр Глазков и директор ООО „Комсервис“ Михаил Итальев. Конкурс признан состоявшимся», — пояснили в комиссии. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.