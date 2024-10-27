На власть в новом челябинском муниципалитете претендуют двое

Два претендента подали заявки на конкурс по выборам главы Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.
«Документы сдали действующий глава Саткинского района Александр Глазков и директор ООО „Комсервис“ Михаил Итальев. Конкурс признан состоявшимся», — пояснили в комиссии.
Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа.
В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.
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