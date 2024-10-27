27 октября 2024

На власть в новом челябинском муниципалитете претендуют двое

Александр Глазков и Михаил Итальев заявились на выборы главы Саткинского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, глазков александр
Александр Глазков — самый вероятный победитель будущих выборов Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Два претендента подали заявки на конкурс по выборам главы Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«Документы сдали действующий глава Саткинского района Александр Глазков и директор ООО „Комсервис“ Михаил Итальев. Конкурс признан состоявшимся», — пояснили в комиссии.

Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа.

В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.

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Два претендента подали заявки на конкурс по выборам главы Саткинского муниципального округа (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. «Документы сдали действующий глава Саткинского района Александр Глазков и директор ООО „Комсервис“ Михаил Итальев. Конкурс признан состоявшимся», — пояснили в комиссии. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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