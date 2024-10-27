Подстреленного в Турции свердловчанина выписали из больницы

После выписки мужчина продолжит восстановление дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчанина Григория Ш., которого подстрелили во время уличных разборок в Турции, выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщила жена пострадавшего Дарья.

«Мужа выписали [из больницы]. Сейчас идет процесс восстановления. В МИД нам еще не ответили. Недавно съездили на судебно-медицинскую экспертизу, заключения нужно ждать до месяца», — сказала собеседница агентства.

Инцидент произошел вечером 5 октября в турецком районе Таксим. Супруги во время прогулки заметили двоих мужчин, которые ругались. Затем один из них, по словам Дарьи, вытащил пистолет и открыл стрельбу. Уральцы решили спрятаться в кафе: девушка забежала первой, а ее муж получил пулю в спину.

После ЧП Григория увезли в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно поехала в Екатеринбург. Его прооперировали в Свердловской областной клинической больнице №1.

Хулиган, открывший стрельбу, задержан. Суд арестовал его на месяц. Пострадавший хочет, чтобы мужчина понес наказание, а также компенсировал моральный вред.