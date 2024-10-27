Салехардец нашел проволоку в хлебной булке
Житель Салехарда нашел в хлебе, купленном в продуктовом ритейле «Пятерочка», кусок проволоки. Об опасной находке он сообщил в соцсетях.
«Самодельный хлебушек из „Пятерочки“. Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…» — пишут в telegram-канале «Вечерний Салехард». На представленном фото в хлебном мякише видно посторонний предмет, похожий на кусок проволоки.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию X5 Group. Ответ ожидается.
«Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…», - пишет житель Салехарда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!