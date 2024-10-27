27 октября 2024
26 октября 2024

Житель ЯНАО нашел в хлебной булке опасный острый предмет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардец нашел проволоку в хлебной булке
Салехардец нашел проволоку в хлебной булке Фото:

Житель Салехарда нашел в хлебе, купленном в продуктовом ритейле «Пятерочка», кусок проволоки. Об опасной находке он сообщил в соцсетях.

«Самодельный хлебушек из „Пятерочки“. Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…» — пишут в telegram-канале «Вечерний Салехард». На представленном фото в хлебном мякише видно посторонний предмет, похожий на кусок проволоки. 

Агентство URA.RU направило запрос в компанию X5 Group. Ответ ожидается. 

«Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…», - пишет житель Салехарда.
«Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…», - пишет житель Салехарда.
Фото:

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Житель Салехарда нашел в хлебе, купленном в продуктовом ритейле «Пятерочка», кусок проволоки. Об опасной находке он сообщил в соцсетях. «Самодельный хлебушек из „Пятерочки“. Ничего лишнего, кроме кусочка проволоки…» — пишут в telegram-канале «Вечерний Салехард». На представленном фото в хлебном мякише видно посторонний предмет, похожий на кусок проволоки.  Агентство URA.RU направило запрос в компанию X5 Group. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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