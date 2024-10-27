Глава полиции Сургута уходит в отставку

Глава полиции Сургута (ХМАО) Виталий Провоторов покидает свой пост, он уходит на пенсию по состоянию здоровья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Провоторов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Он уходит на пенсию по состоянию здоровья» — сообщил URA.RU источник. По информации другого инсайдера, уход главы сургутской полиции может быть связан с обновлением команды начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина.
Провоторов в разговоре с журналистом агентства отметил, что выполнил все задачи, которые были поставлены перед ним при назначении на должность главы городской полиции. «Почти за год работы в Сургуте удалось возбудить ряд уголовных дел против сотрудников ведомства, которые подозреваются в коррупции. Считаю, что на этом моя работа в Сургуте должна быть закончена», — прокомментировал Провоторов.
Виталий Провоторов временно исполнял обязанности главы сургутской полиции с декабря 2023 года, официально вступил в должность в марте 2024-го. При его руководстве совместно с ФСБ была задержана подполковника полиции Сургута Людмила Карамова, которая обвиняется в коррупции, по версии следствия она и ее подчиненные брали взятки за покровительство нелегальным мигрантам.
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