27 октября 2024
26 октября 2024

Глава полиции Сургута уходит в отставку

Глава УМВД Сургута Виталий Провоторов покидает свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава сургутской полиции Виталий Провоторов уходит в отставку
Глава сургутской полиции Виталий Провоторов уходит в отставку Фото:

Глава полиции Сургута (ХМАО) Виталий Провоторов покидает свой пост, он уходит на пенсию по состоянию здоровья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Провоторов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Он уходит на пенсию по состоянию здоровья» — сообщил URA.RU источник. По информации другого инсайдера, уход главы сургутской полиции может быть связан с обновлением команды начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина.

Провоторов в разговоре с журналистом агентства отметил, что выполнил все задачи, которые были поставлены перед ним при назначении на должность главы городской полиции. «Почти за год работы в Сургуте удалось возбудить ряд уголовных дел против сотрудников ведомства, которые подозреваются в коррупции. Считаю, что на этом моя работа в Сургуте должна быть закончена», — прокомментировал Провоторов.

Виталий Провоторов временно исполнял обязанности главы сургутской полиции с декабря 2023 года, официально вступил в должность в марте 2024-го. При его руководстве совместно с ФСБ была задержана подполковника полиции Сургута Людмила Карамова, которая обвиняется в коррупции, по версии следствия она и ее подчиненные брали взятки за покровительство нелегальным мигрантам. 

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Глава полиции Сургута (ХМАО) Виталий Провоторов покидает свой пост, он уходит на пенсию по состоянию здоровья. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Провоторов сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Он уходит на пенсию по состоянию здоровья» — сообщил URA.RU источник. По информации другого инсайдера, уход главы сургутской полиции может быть связан с обновлением команды начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина. Провоторов в разговоре с журналистом агентства отметил, что выполнил все задачи, которые были поставлены перед ним при назначении на должность главы городской полиции. «Почти за год работы в Сургуте удалось возбудить ряд уголовных дел против сотрудников ведомства, которые подозреваются в коррупции. Считаю, что на этом моя работа в Сургуте должна быть закончена», — прокомментировал Провоторов. Виталий Провоторов временно исполнял обязанности главы сургутской полиции с декабря 2023 года, официально вступил в должность в марте 2024-го. При его руководстве совместно с ФСБ была задержана подполковника полиции Сургута Людмила Карамова, которая обвиняется в коррупции, по версии следствия она и ее подчиненные брали взятки за покровительство нелегальным мигрантам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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