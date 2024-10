Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Россию: саммит БРИКС вызвал негодование на Западе

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит на саммит БРИКС в Казани

25 октября 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани Фото: Официальный сайт Президента РФ Саммит БРИКС вызвал негодование у Запада, так как благодаря мероприятию стало ясно, что Россия крайне востребована на международной арене, а США и Европа не могут изолировать президента Владимира Путина от мировой политики. Подробнее о том, как на саммит отреагировали на Западе — в материале URA.RU. Киев приревновал Гутерреша к России Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день ООН 24 октября выступил с критикой в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша. По его словам, праздник должен отмечаться во всем мире, а не только в Казани, где с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. Владимир Зеленский напомнил о Международном дне ООН Фото: Официальный сайт президента Украины «Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать… И хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Реакция западных СМИ Западные СМИ отреагировали на саммит материалами с критическими заголовками. Например, в материале британского BBC журналисты заявили, что Путин собрал союзников, чтобы доказать, что давление Запада не работает. Эксперт, комментировавший мероприятие, заявил, что попытки изолировать Россию провалились и страна спокойно выдерживает санкции. По мнению The New York Times, Владимир Путин одержал дипломатическую победу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американская газета The New York Times пишет, что российский лидер одержал дипломатическую победу. В статье также отмечается, что Путин смог позиционировать себя как «мирового государственного деятеля». По мнению журналистов The Washington Post, БРИКС — антизападный альянс, что много раз отрицалось участниками объединения. А телеканал Euronews подчеркнул, что саммит вызвал обеспокоенность тех, кто формирует политику в Евросоюзе. По мнению африканского издания IOL, страны, которые были оттеснены западными державами, теперь увидели в БРИКС альтернативную платформу для сотрудничества, которая не навязывает политических условий, передает газета «Известия». Китайское агентство «Синьхуа» заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал сигнал о том, что страна объединится с другими развивающимися государствами и рынками в процессе глобальной модернизации. Официальная реакция США Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор относительно того, с кем необходимо объединиться или сблизиться. По его словам, Америка рассчитывает на дальнейшее «положительное взаимодействие с Бразилией, ЮАР и Индией». Также он подчеркнул, что США будет выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «регулировать соперничество» между странами. Вопрос об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС он комментировать отказался. Как Гутерреш отнесся к критике Зеленского Несмотря на критику Владимира Зеленского, Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в закрытом формате. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах российский президент и генсек ООН жмут руки и позируют перед камерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саммит БРИКС вызвал негодование у Запада, так как благодаря мероприятию стало ясно, что Россия крайне востребована на международной арене, а США и Европа не могут изолировать президента Владимира Путина от мировой политики. Подробнее о том, как на саммит отреагировали на Западе — в материале URA.RU. Киев приревновал Гутерреша к России Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день ООН 24 октября выступил с критикой в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша. По его словам, праздник должен отмечаться во всем мире, а не только в Казани, где с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. «Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать… И хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Реакция западных СМИ Западные СМИ отреагировали на саммит материалами с критическими заголовками. Например, в материале британского BBC журналисты заявили, что Путин собрал союзников, чтобы доказать, что давление Запада не работает. Эксперт, комментировавший мероприятие, заявил, что попытки изолировать Россию провалились и страна спокойно выдерживает санкции. Американская газета The New York Times пишет, что российский лидер одержал дипломатическую победу. В статье также отмечается, что Путин смог позиционировать себя как «мирового государственного деятеля». По мнению журналистов The Washington Post, БРИКС — антизападный альянс, что много раз отрицалось участниками объединения. А телеканал Euronews подчеркнул, что саммит вызвал обеспокоенность тех, кто формирует политику в Евросоюзе. По мнению африканского издания IOL, страны, которые были оттеснены западными державами, теперь увидели в БРИКС альтернативную платформу для сотрудничества, которая не навязывает политических условий, передает газета «Известия». Китайское агентство «Синьхуа» заявило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал сигнал о том, что страна объединится с другими развивающимися государствами и рынками в процессе глобальной модернизации. Официальная реакция США Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор относительно того, с кем необходимо объединиться или сблизиться. По его словам, Америка рассчитывает на дальнейшее «положительное взаимодействие с Бразилией, ЮАР и Индией». Также он подчеркнул, что США будет выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «регулировать соперничество» между странами. Вопрос об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС он комментировать отказался. Как Гутерреш отнесся к критике Зеленского Несмотря на критику Владимира Зеленского, Антониу Гутерреш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу в закрытом формате. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах российский президент и генсек ООН жмут руки и позируют перед камерами.