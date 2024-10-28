На 100-м году жизни умерла сломавшая шейку бедра дочь Павла Бажова

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Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября, на следующий день она умерла Фото:

В 99 лет умерла мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова. Накануне она сломала шейку бедра. Об этом сообщил источник, близкий к семье.

«У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать», — написана на портале родственницы Бажовой.

Ариадна Бажова является дочерью российского писателя Павла Бажова. По информации журналистов «МК», она умерла после получения травмы в своей квартире в российской столице. Несчастный случай произошел накануне, 27 октября. Вечером женщина встала с кровати и неудачно упала на бедро. В это время ее сиделка находилась на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, но поднять Ариадну Бажову не смогла. «Скорая помощь» забрала женщину и поставила диагноз перелом шейки бедра. Врачи поставили Ариадне Бажовой укол, но организм 99-летней матери Егора Гайдара не выдержал, женщина умерла.

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В 99 лет умерла мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова. Накануне она сломала шейку бедра. Об этом сообщил источник, близкий к семье. «У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать», — написана на портале родственницы Бажовой. Ариадна Бажова является дочерью российского писателя Павла Бажова. По информации журналистов «МК», она умерла после получения травмы в своей квартире в российской столице. Несчастный случай произошел накануне, 27 октября. Вечером женщина встала с кровати и неудачно упала на бедро. В это время ее сиделка находилась на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, но поднять Ариадну Бажову не смогла. «Скорая помощь» забрала женщину и поставила диагноз перелом шейки бедра. Врачи поставили Ариадне Бажовой укол, но организм 99-летней матери Егора Гайдара не выдержал, женщина умерла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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