На 100-м году жизни умерла сломавшая шейку бедра дочь Павла Бажова

28 октября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Несчастный случай произошел с Ариадной Павловной 27 октября, на следующий день она умерла Фото: ТАСС/ Максим Шеметов В 99 лет умерла мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова. Накануне она сломала шейку бедра. Об этом сообщил источник, близкий к семье. «У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать», — написана на портале родственницы Бажовой. Ариадна Бажова является дочерью российского писателя Павла Бажова. По информации журналистов « МК », она умерла после получения травмы в своей квартире в российской столице. Несчастный случай произошел накануне, 27 октября. Вечером женщина встала с кровати и неудачно упала на бедро. В это время ее сиделка находилась на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, но поднять Ариадну Бажову не смогла. «Скорая помощь» забрала женщину и поставила диагноз перелом шейки бедра. Врачи поставили Ариадне Бажовой укол, но организм 99-летней матери Егора Гайдара не выдержал, женщина умерла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 99 лет умерла мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара Ариадна Бажова. Накануне она сломала шейку бедра. Об этом сообщил источник, близкий к семье. «У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать», — написана на портале родственницы Бажовой. Ариадна Бажова является дочерью российского писателя Павла Бажова. По информации журналистов «МК», она умерла после получения травмы в своей квартире в российской столице. Несчастный случай произошел накануне, 27 октября. Вечером женщина встала с кровати и неудачно упала на бедро. В это время ее сиделка находилась на кухне. Она прибежала, услышав крик о помощи, но поднять Ариадну Бажову не смогла. «Скорая помощь» забрала женщину и поставила диагноз перелом шейки бедра. Врачи поставили Ариадне Бажовой укол, но организм 99-летней матери Егора Гайдара не выдержал, женщина умерла.