Путин заявил о росте экономики России

Путин: ВВП России вырос на 4,2%
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Российская промышленность выросла на 4,5%, отметил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о росте российской экономики на профильном совещании. Несмотря на замедление темпов роста ВВП в третьем квартале, за период с января по август зафиксировано увеличение на 4,2%.

«Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что, несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале, за январь—август она увеличилась на 4,2%.

По словам Владимира Путина, ожидается, что в 2024 году рост составит 3,9%, что выше среднемировых темпов, которые составляют 3,2%. Промышленность, включая высокие технологии, растет на 4,5%, обрабатывающий сектор — на 8,1%, а машиностроение практически на 20%. Уровень безработицы остается низким — 2,4%, заключил президент.

Владимир Путин также сообщал, что рост российского ВВП в 2024 году составит около 4%. Такую данные он озвучил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Экономист Паулу Ногейра Батиста-младший отмечал устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, передает Pravda.Ru.

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Президент России Владимир Путин объявил о росте российской экономики на профильном совещании. Несмотря на замедление темпов роста ВВП в третьем квартале, за период с января по август зафиксировано увеличение на 4,2%. «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что, несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале, за январь—август она увеличилась на 4,2%. По словам Владимира Путина, ожидается, что в 2024 году рост составит 3,9%, что выше среднемировых темпов, которые составляют 3,2%. Промышленность, включая высокие технологии, растет на 4,5%, обрабатывающий сектор — на 8,1%, а машиностроение практически на 20%. Уровень безработицы остается низким — 2,4%, заключил президент. Владимир Путин также сообщал, что рост российского ВВП в 2024 году составит около 4%. Такую данные он озвучил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Экономист Паулу Ногейра Батиста-младший отмечал устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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