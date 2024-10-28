Путин заявил о росте экономики России

Путин: ВВП России вырос на 4,2%

28 октября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Российская промышленность выросла на 4,5%, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил о росте российской экономики на профильном совещании. Несмотря на замедление темпов роста ВВП в третьем квартале, за период с января по август зафиксировано увеличение на 4,2%. «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что, несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале, за январь—август она увеличилась на 4,2%. По словам Владимира Путина, ожидается, что в 2024 году рост составит 3,9%, что выше среднемировых темпов, которые составляют 3,2%. Промышленность, включая высокие технологии, растет на 4,5%, обрабатывающий сектор — на 8,1%, а машиностроение практически на 20%. Уровень безработицы остается низким — 2,4%, заключил президент. Владимир Путин также сообщал, что рост российского ВВП в 2024 году составит около 4%. Такую данные он озвучил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Экономист Паулу Ногейра Батиста-младший отмечал устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин объявил о росте российской экономики на профильном совещании. Несмотря на замедление темпов роста ВВП в третьем квартале, за период с января по август зафиксировано увеличение на 4,2%. «Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что, несмотря на замедление динамики ВВП в третьем квартале, за январь—август она увеличилась на 4,2%. По словам Владимира Путина, ожидается, что в 2024 году рост составит 3,9%, что выше среднемировых темпов, которые составляют 3,2%. Промышленность, включая высокие технологии, растет на 4,5%, обрабатывающий сектор — на 8,1%, а машиностроение практически на 20%. Уровень безработицы остается низким — 2,4%, заключил президент. Владимир Путин также сообщал, что рост российского ВВП в 2024 году составит около 4%. Такую данные он озвучил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Экономист Паулу Ногейра Батиста-младший отмечал устойчивость российской экономики, несмотря на западные санкции, передает Pravda.Ru.