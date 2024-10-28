28 октября 2024

Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт станет зампредом ЗСО на ближайшем заседании

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Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , шмидт андрей
Андрей Шмидт продолжил восхождение по карьерной лестнице в Челябинской области Фото:
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Бывший председатель городской думы Челябинская Андрей Шмидт займет должность вице-спикера заксобрания области. Соответствующий вопрос подготовлен для рассмотрения на ближайшем заседании парламента региона.

«Проект соответствующего постановления внесен в повестку. Никаких неожиданностей в ходе голосования не ожидается. В новом качестве Шмидт будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство региона и профильный комитет ЗСО», — рассказали URA.RU в заксобрании.

Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.

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Бывший председатель городской думы Челябинская Андрей Шмидт займет должность вице-спикера заксобрания области. Соответствующий вопрос подготовлен для рассмотрения на ближайшем заседании парламента региона. «Проект соответствующего постановления внесен в повестку. Никаких неожиданностей в ходе голосования не ожидается. В новом качестве Шмидт будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство региона и профильный комитет ЗСО», — рассказали URA.RU в заксобрании. Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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