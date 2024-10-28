Экс-спикер гордумы Челябинска Шмидт станет зампредом ЗСО на ближайшем заседании

Бывший председатель городской думы Челябинская Андрей Шмидт займет должность вице-спикера заксобрания области. Соответствующий вопрос подготовлен для рассмотрения на ближайшем заседании парламента региона.
«Проект соответствующего постановления внесен в повестку. Никаких неожиданностей в ходе голосования не ожидается. В новом качестве Шмидт будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство региона и профильный комитет ЗСО», — рассказали URA.RU в заксобрании.
Шмидт был спикером гордумы Челябинска прошлого созыва. Также он избрался в гордуму нового созыва по спискам «Единой России». Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.
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