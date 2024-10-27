27 октября 2024

Райдер Сергея Лазарева: о чем просит артист, который выступит в Перми

Сергей Лазарев будет выступать в Перми два дня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лазарев выступит в Перми 29 и 30 октября
Сергей Лазарев выступит в Перми 29 и 30 октября Фото:

Сергей Лазарев во время гастролей просит обеспечить его имбирем с медом и утюгом. О скромном райдере артиста, который даст в Перми два концерта, пишут СМИ.

«У Сергея Лазарева никаких необычных пожеланий во время гастролей, разве что корень имбиря и мед. Также в гримерной артиста должны находиться утюг и гладильная доска», — пишет «КП». URA.RU писало, что Лазарев выступит со своим шоу «Я не боюсь». Концерт певца вызвал ажиотаж в Перми: за несколько дней до выступления артиста почти все билеты были раскуплены.

В 2023 году артист также давал в Перми концерт и тогда остался недоволен ванной в пятизведочном отеле. Из-за этого ему пришлось сменить отель. Ранее стало известно, что требует певица Анна Асти, которая выступала в Перми 25 октября. В райдер артистки, помимо прочего, входят иномарки премиум-класса, суточные и пятизвездочный отель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сергей Лазарев во время гастролей просит обеспечить его имбирем с медом и утюгом. О скромном райдере артиста, который даст в Перми два концерта, пишут СМИ. «У Сергея Лазарева никаких необычных пожеланий во время гастролей, разве что корень имбиря и мед. Также в гримерной артиста должны находиться утюг и гладильная доска», — пишет «КП». URA.RU писало, что Лазарев выступит со своим шоу «Я не боюсь». Концерт певца вызвал ажиотаж в Перми: за несколько дней до выступления артиста почти все билеты были раскуплены. В 2023 году артист также давал в Перми концерт и тогда остался недоволен ванной в пятизведочном отеле. Из-за этого ему пришлось сменить отель. Ранее стало известно, что требует певица Анна Асти, которая выступала в Перми 25 октября. В райдер артистки, помимо прочего, входят иномарки премиум-класса, суточные и пятизвездочный отель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...