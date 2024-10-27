Райдер Сергея Лазарева: о чем просит артист, который выступит в Перми

Сергей Лазарев во время гастролей просит обеспечить его имбирем с медом и утюгом. О скромном райдере артиста, который даст в Перми два концерта, пишут СМИ.
«У Сергея Лазарева никаких необычных пожеланий во время гастролей, разве что корень имбиря и мед. Также в гримерной артиста должны находиться утюг и гладильная доска», — пишет «КП». URA.RU писало, что Лазарев выступит со своим шоу «Я не боюсь». Концерт певца вызвал ажиотаж в Перми: за несколько дней до выступления артиста почти все билеты были раскуплены.
В 2023 году артист также давал в Перми концерт и тогда остался недоволен ванной в пятизведочном отеле. Из-за этого ему пришлось сменить отель. Ранее стало известно, что требует певица Анна Асти, которая выступала в Перми 25 октября. В райдер артистки, помимо прочего, входят иномарки премиум-класса, суточные и пятизвездочный отель.
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