24 октября 2024

Лазарев вернется в Пермь спустя год после скандала вокруг ванны с желтыми подтеками

Пермяки раскупили почти все билеты на концерт певца Лазарева 29 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев представит в Перми уже обкатанное шоу «Я не боюсь!»
Сергей Лазарев представит в Перми уже обкатанное шоу «Я не боюсь!» Фото:

В Перми раскупили почти все билеты на концерт Сергея Лазарева. Певец посетит прикамскую столицу со своей программой 29 октября. А вот билетов на второе выступление, которое будет проведено на следующий день, еще предостаточно. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Афиша». Артист ровно год назад давал концерты на пермской сцене и тогда запомнился скандалом с ванной в номере отеля.

«Концерт в Перми 29 октября. Сергей Лазарев вновь выступит со своим шоу „Я не боюсь“. Премьера состоялась осенью 2022 года», — указано на сайте сервиса. Из свободных мест на эту дату в продаже к моменту публикации остались только 19 мест. На 30 октября — более 200.

В прошлый раз Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выкладывал видео, где показал желтые пятна на ванне. Певец заявил, что ему пришлось сменить отель. Руководство Holiday Perm позже извинилось перед исполнителем, номер пообещали отремонтировать.

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В Перми раскупили почти все билеты на концерт Сергея Лазарева. Певец посетит прикамскую столицу со своей программой 29 октября. А вот билетов на второе выступление, которое будет проведено на следующий день, еще предостаточно. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Афиша». Артист ровно год назад давал концерты на пермской сцене и тогда запомнился скандалом с ванной в номере отеля. «Концерт в Перми 29 октября. Сергей Лазарев вновь выступит со своим шоу „Я не боюсь“. Премьера состоялась осенью 2022 года», — указано на сайте сервиса. Из свободных мест на эту дату в продаже к моменту публикации остались только 19 мест. На 30 октября — более 200. В прошлый раз Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выкладывал видео, где показал желтые пятна на ванне. Певец заявил, что ему пришлось сменить отель. Руководство Holiday Perm позже извинилось перед исполнителем, номер пообещали отремонтировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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