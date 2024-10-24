Лазарев вернется в Пермь спустя год после скандала вокруг ванны с желтыми подтеками

В Перми раскупили почти все билеты на концерт Сергея Лазарева. Певец посетит прикамскую столицу со своей программой 29 октября. А вот билетов на второе выступление, которое будет проведено на следующий день, еще предостаточно. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Афиша». Артист ровно год назад давал концерты на пермской сцене и тогда запомнился скандалом с ванной в номере отеля.
«Концерт в Перми 29 октября. Сергей Лазарев вновь выступит со своим шоу „Я не боюсь“. Премьера состоялась осенью 2022 года», — указано на сайте сервиса. Из свободных мест на эту дату в продаже к моменту публикации остались только 19 мест. На 30 октября — более 200.
В прошлый раз Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выкладывал видео, где показал желтые пятна на ванне. Певец заявил, что ему пришлось сменить отель. Руководство Holiday Perm позже извинилось перед исполнителем, номер пообещали отремонтировать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!