Полиция нашла наркотики в трусах у тюменки

28 октября 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Тюменка испугалась и спрятала улику в нижнем белье Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Тюмени стала фигуранткой уголовного дела после того, как силовики обнаружили в ее нижнем белье наркотики. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. По данным источников URA.RU, близких к ситуации, запрещенные вещества девушка прятала в трусах, а сделать это ее вынудил супруг. «В Тюмени сотрудники ДПС задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Ночью на улице Губернской был остановлен Nissan. У водителя имелись признаки опьянения. В ходе составления протокола полицейские обратили внимание, что пассажирка ведет себя нервно. Позднее она призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, спрятанное в белье», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Почти грамм наркотика у девушки изъяли в отделе полиции. После возбудили уголовное дело. Тюменке грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщили источники URA.RU, наркотик был закладкой, которую ранее поднял муж обвиняемой, который и находился за рулем автомобиля. Когда инспекторы остановили машину, супруг сунул сверток жене, а она зажала его в кулаке. После того, как силовики обратили на нее внимание, девушка начала запихивать улику в трусы, где в последующем вещество и обнаружили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени стала фигуранткой уголовного дела после того, как силовики обнаружили в ее нижнем белье наркотики. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. По данным источников URA.RU, близких к ситуации, запрещенные вещества девушка прятала в трусах, а сделать это ее вынудил супруг. «В Тюмени сотрудники ДПС задержали подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. Ночью на улице Губернской был остановлен Nissan. У водителя имелись признаки опьянения. В ходе составления протокола полицейские обратили внимание, что пассажирка ведет себя нервно. Позднее она призналась, что имеет при себе запрещенное вещество, спрятанное в белье», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Почти грамм наркотика у девушки изъяли в отделе полиции. После возбудили уголовное дело. Тюменке грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщили источники URA.RU, наркотик был закладкой, которую ранее поднял муж обвиняемой, который и находился за рулем автомобиля. Когда инспекторы остановили машину, супруг сунул сверток жене, а она зажала его в кулаке. После того, как силовики обратили на нее внимание, девушка начала запихивать улику в трусы, где в последующем вещество и обнаружили.