В России не зафиксировали ажиотажа вокруг сливочного масла

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Массовых краж сливочного масла не обнаружено, заявил Караваев
Массовых краж сливочного масла не обнаружено, заявил Караваев Фото:

В России не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Повышенного спроса и случаев краж не выявлено, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Ажиотажа вокруг сливочного масла мы не наблюдаем», — передает слова Караваева ТАСС. Он добавил, что ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж.

Эксперт отметил, что в магазинах есть широкий ассортимент масла, включая товары «первой цены». Крупные ритейлеры не планируют скрывать продукцию или ограничивать к ней доступ, заключил Караваев.

В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства сливочного масла и предупредили о возможном повышении цен из-за дефицита сырья и роста издержек. Масло подорожало на 48-55%. Основными факторами стали низкие запасы, рост цен на мировом рынке и увеличенный спрос на молоко с низким содержанием жира.

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В России не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Повышенного спроса и случаев краж не выявлено, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. «Ажиотажа вокруг сливочного масла мы не наблюдаем», — передает слова Караваева ТАСС. Он добавил, что ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж. Эксперт отметил, что в магазинах есть широкий ассортимент масла, включая товары «первой цены». Крупные ритейлеры не планируют скрывать продукцию или ограничивать к ней доступ, заключил Караваев. В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства сливочного масла и предупредили о возможном повышении цен из-за дефицита сырья и роста издержек. Масло подорожало на 48-55%. Основными факторами стали низкие запасы, рост цен на мировом рынке и увеличенный спрос на молоко с низким содержанием жира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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