В России не зафиксировали ажиотажа вокруг сливочного масла

В России не наблюдается значительного ажиотажа по поводу сливочного масла. Повышенного спроса и случаев краж не выявлено, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Ажиотажа вокруг сливочного масла мы не наблюдаем», — передает слова Караваева ТАСС. Он добавил, что ведущие торговые сети не фиксируют роста спроса или краж.
Эксперт отметил, что в магазинах есть широкий ассортимент масла, включая товары «первой цены». Крупные ритейлеры не планируют скрывать продукцию или ограничивать к ней доступ, заключил Караваев.
В России ранее зафиксировали рост цен на сливочное масло. Крупные производители молочной продукции сообщили о снижении производства сливочного масла и предупредили о возможном повышении цен из-за дефицита сырья и роста издержек. Масло подорожало на 48-55%. Основными факторами стали низкие запасы, рост цен на мировом рынке и увеличенный спрос на молоко с низким содержанием жира.
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