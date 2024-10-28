Срочник из Екатеринбурга погиб в Курске, спасая товарищей из-под бомбежек ВСУ

28 октября 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Максима Иванникова похоронили с военными почестями на Нижнеисетском кладбище Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдат-срочник Максим Иванников героически погиб, спасая своих раненых боевых товарищей из-под обстрелов ВСУ. Юноша сам вызвался помогать сослуживцам, рассказал URA.RU военком Чкаловского района Иван Канивец во время прощания в зале культурного центра «Елизаветинский». «Когда Максим уходил в Вооруженные силы, мы планировали его в команду Сухопутных войск РФ. Он попал в Псковскую дивизию воздушно-десантных войск. С честью служил, всегда пользовался уважением среди товарищей. В сентябре 2024 года выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Со слов боевых товарищей, 19 сентября 2024 года был бой за опорный пункт. Там были раненые. Максим добровольно вызвался с группой сослуживцев эвакуировать товарищей с опорного пункта. Но, к сожалению, прилетевший снаряд оборвал его жизнь», — поделился деталями гибели солдата Канивец. Смелость и самопожертвование Иванникова навсегда останутся в памяти его боевых товарищей. «Он стал не только героем в глазах своих земляков, но и символом стойкости и единства людей в трудные времена. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто знает истинную цену бескорыстного служения своим близким и родине», — подчеркнул военком. Максим Иванников оказался на службе в ВДВ (в псковской части) осенью 2023 года. 12 сентября он в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Солдата похоронили днем 28 октября. После траурной процессии гроб с телом Максима бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Похоронный кортеж направился к храму Иконы Казанской Божьей Матери на улице Димитрова, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с военными почестями на Нижнеисетском кладбище. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдат-срочник Максим Иванников героически погиб, спасая своих раненых боевых товарищей из-под обстрелов ВСУ. Юноша сам вызвался помогать сослуживцам, рассказал URA.RU военком Чкаловского района Иван Канивец во время прощания в зале культурного центра «Елизаветинский». «Когда Максим уходил в Вооруженные силы, мы планировали его в команду Сухопутных войск РФ. Он попал в Псковскую дивизию воздушно-десантных войск. С честью служил, всегда пользовался уважением среди товарищей. В сентябре 2024 года выполнял задачи по прикрытию государственной границы. Со слов боевых товарищей, 19 сентября 2024 года был бой за опорный пункт. Там были раненые. Максим добровольно вызвался с группой сослуживцев эвакуировать товарищей с опорного пункта. Но, к сожалению, прилетевший снаряд оборвал его жизнь», — поделился деталями гибели солдата Канивец. Смелость и самопожертвование Иванникова навсегда останутся в памяти его боевых товарищей. «Он стал не только героем в глазах своих земляков, но и символом стойкости и единства людей в трудные времена. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто знает истинную цену бескорыстного служения своим близким и родине», — подчеркнул военком. Максим Иванников оказался на службе в ВДВ (в псковской части) осенью 2023 года. 12 сентября он в последний раз вышел на связь с семьей. 19 сентября его объявили пропавшим без вести. Все надеялись на лучшее, но вскоре пришло официальное сообщение о гибели солдата. Солдата похоронили днем 28 октября. После траурной процессии гроб с телом Максима бережно погрузили в катафалк, обрамленный цветами и скорбными лентами. Похоронный кортеж направился к храму Иконы Казанской Божьей Матери на улице Димитрова, где состоялось отпевание, а после солдата предали земле с военными почестями на Нижнеисетском кладбище. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким покойного солдата.