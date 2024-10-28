В Магнитогорске запустили установку утилизации биогаза от крупнейшей свалки

В Магнитогорске (Челябинская область) запустили установку утилизации биогаза, который образуется при разложении отходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Росатом». Проект заработал в рамках рекультивации Левобережной городской свалки.
«Запуск факелов установки по утилизации биогаза — один из финальных этапов работ по рекультивации, осуществляемых в рамках нацпроекта „Экология“. Мощность оборудования — 1 000 кубометров в час для каждого факела. Их два — основной и резервный. Пока установка работает в режиме наладки, во время которой ведется мониторинг всех показателей и корректировка интенсивности процессов», — рассказали URA.RU в компании.
Магнитогорская городская свалка — одна из крупнейших в Челябинской области. Она активно использовалась с 1957 по 2022 годы, расположена в 900 метрах от жилых домов. На полигоне накоплено 2,5 миллиона тонн бытовых отходов.
Как отметила генеральный директор АО «Росатом Экологический интегратор» Ирина Марченко, запуск установки по утилизации биогаза — важнейший шаг для уменьшения выбросов в атмосферу города. В результате рекультивации их общий объем снизится на 8%, что улучшит качество жизни жителей и состояние окружающей среды. По окончании всех работ территория свалки сможет быть использована для различных нужд города.
В запуске установки также приняли участие представители министерства экологии Челябинской области и администрации Магнитогорска. Рекультивация Левобережной свалки в Магнитогорске реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Он направлен на улучшение экологической ситуации в регионе и снижение негативного воздействия на здоровье населения.
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