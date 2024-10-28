Байден не удержался и досрочно проголосовал на выборах президента США. Фото

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Байден проголосовал на выборах президента
Байден проголосовал на выборах президента Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Политик перед этим отстоял очередь на участке.  

«Байден досрочно проголосовал на выборах президента США», — сообщает RT. Там добавили, что перед тем как подать свой голос, он простоял в очереди на избирательном участке.

Джо Байден в очереди на избирательный участок
Джо Байден в очереди на избирательный участок
Фото:

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главные кандидаты — Камала Харрис и Дональд Трамп. Штаб Камалы Харрис отказал Джо Байдену в проведении агитационных мероприятий в ее поддержку. Это решение обусловлено опасениями, что сотрудничество с Байденом может отрицательно сказаться на ее предвыборной кампании, учитывая сниженную популярность президента и его низкие рейтинги одобрения.

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Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Политик перед этим отстоял очередь на участке.   «Байден досрочно проголосовал на выборах президента США», — сообщает RT. Там добавили, что перед тем как подать свой голос, он простоял в очереди на избирательном участке. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главные кандидаты — Камала Харрис и Дональд Трамп. Штаб Камалы Харрис отказал Джо Байдену в проведении агитационных мероприятий в ее поддержку. Это решение обусловлено опасениями, что сотрудничество с Байденом может отрицательно сказаться на ее предвыборной кампании, учитывая сниженную популярность президента и его низкие рейтинги одобрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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