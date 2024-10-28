Президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Политик перед этим отстоял очередь на участке.
«Байден досрочно проголосовал на выборах президента США», — сообщает RT. Там добавили, что перед тем как подать свой голос, он простоял в очереди на избирательном участке.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Главные кандидаты — Камала Харрис и Дональд Трамп. Штаб Камалы Харрис отказал Джо Байдену в проведении агитационных мероприятий в ее поддержку. Это решение обусловлено опасениями, что сотрудничество с Байденом может отрицательно сказаться на ее предвыборной кампании, учитывая сниженную популярность президента и его низкие рейтинги одобрения.
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