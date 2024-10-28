В Грузию на массовые протесты прибыли снайперы с Украины

В Грузию на массовые протесты прибыли снайперы. Сообщается, что они прошли подготовку на территории Украины.
«В Грузию прибывают снайперы, подготовленные на Украине», — сообщает ТАСС. Там добавили, что военные прибыли для осуществления возможных провокаций во время массовых протестов.
В Тбилиси проходит митинг оппозиции, требующей отмены результатов парламентских выборов из-за массовых фальсификаций и проведения новых выборов под международным контролем. Протестующие перекрыли проспект Руставели, держа в руках флаги Грузии, Украины и Евросоюза. Звучали антироссийские лозунги. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обвиняет президента страны Саломе Зурабишвили в соорганизации беспорядков с оппозицией.
Наблюдатели зафиксировали нарушения на 192 избирательных участках, что может затронуть около 300 тысяч голосов. Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,9%, в то время как все оппозиционные партии отказываются признавать результаты выборов.
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