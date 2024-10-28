Спикер парламента Грузии обвинил президента в организации беспорядков в стране

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в совместной организации беспорядков с оппозицией. Об этом он заявил на недавнем брифинге.
«Вы видите, что госпожа Саломе [Зурабишвили] вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется „беспорядки в стране“, — цитирует слова Папуашвили ТАСС. Это заявление последовало после того, как президент Зурабишвили выразила непризнание итогов парламентских выборов и призвала граждан к протестам.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, которые впервые проводились с применением электронных урн. Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% голосов, получив 89 из 150 мандатов в парламенте. Четыре оппозиционные партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер, однако все они не признали результаты выборов.
Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о непризнании итогов парламентских выборов в стране, назвав их в сфальсифицированными. По ее словам, исход голосования, которое привело к победе партии «Грузинская мечта», не соответствует истинному выбору граждан. Зурабишвили призвала жителей к мирным протестам в ответ на результаты выборов. Она объявила о сборе у здания парламента в Тбилиси вечером в понедельник, 28 октября.
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