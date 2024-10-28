Медведев предрек арест президента Грузии

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Зурабишвили пошла против конституции Грузии, заявил Медведев
Зурабишвили пошла против конституции Грузии, заявил Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть арестована за отказ признать результаты выборов и нарушение конституции. В своем заявлении он охарактеризовал ее как «президента-марионетку».

«В Грузии может последовать отстранение и арест президента», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он отметил, что этому может способствовать тот факт, что «президент-марионетка» Грузии Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и действовала вразрез с конституцией.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта». Саломе Зурабишвили не признала результаты, назвав их сфальсифицированными, и призвала граждан к протестам на проспекте Руставел, передает «Национальная служба новостей». Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция готовится к госперевороту.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть арестована за отказ признать результаты выборов и нарушение конституции. В своем заявлении он охарактеризовал ее как «президента-марионетку». «В Грузии может последовать отстранение и арест президента», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он отметил, что этому может способствовать тот факт, что «президент-марионетка» Грузии Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и действовала вразрез с конституцией. Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта». Саломе Зурабишвили не признала результаты, назвав их сфальсифицированными, и призвала граждан к протестам на проспекте Руставел, передает «Национальная служба новостей». Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция готовится к госперевороту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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