Медведев предрек арест президента Грузии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть арестована за отказ признать результаты выборов и нарушение конституции. В своем заявлении он охарактеризовал ее как «президента-марионетку».
«В Грузии может последовать отстранение и арест президента», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он отметил, что этому может способствовать тот факт, что «президент-марионетка» Грузии Зурабишвили отказалась признать результаты выборов и действовала вразрез с конституцией.
Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта». Саломе Зурабишвили не признала результаты, назвав их сфальсифицированными, и призвала граждан к протестам на проспекте Руставел, передает «Национальная служба новостей». Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что оппозиция готовится к госперевороту.
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