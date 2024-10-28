Глава парламента Грузии: президент и оппозиция готовят госпереворот

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Парламент Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту Фото:

Оппозиция в Грузии под руководством президента Саломе Зурабишвили готовятся к госперевороту. С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

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«Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными», — сказал Папуашвили на брифинге. Его слова цитирует ТАСС.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили не признала итоги выборов и назвала их сфальсифицированными.

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Оппозиция в Грузии под руководством президента Саломе Зурабишвили готовятся к госперевороту. С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. «Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными», — сказал Папуашвили на брифинге. Его слова цитирует ТАСС. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили не признала итоги выборов и назвала их сфальсифицированными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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