Глава парламента Грузии: президент и оппозиция готовят госпереворот

Парламент Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту
Оппозиция в Грузии под руководством президента Саломе Зурабишвили готовятся к госперевороту. С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Новость по теме
«Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными», — сказал Папуашвили на брифинге. Его слова цитирует ТАСС.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили не признала итоги выборов и назвала их сфальсифицированными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.