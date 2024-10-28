В мире Глава парламента Грузии: президент и оппозиция готовят госпереворот 28 октября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Парламент Грузии обвинил президента и оппозицию в подготовке к госперевороту Фото: Мария Черных © URA.RU Оппозиция в Грузии под руководством президента Саломе Зурабишвили готовятся к госперевороту. С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Новость по теме Как победа «Грузинской мечты» на выборах в Грузии скажется на отношениях с Россией: отвечают политологи «Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными», — сказал Папуашвили на брифинге. Его слова цитирует ТАСС. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили не признала итоги выборов и назвала их сфальсифицированными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оппозиция в Грузии под руководством президента Саломе Зурабишвили готовятся к госперевороту. С таким заявлением выступил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. «Президент Грузии и оппозиция готовятся к госперевороту, объявляя итоги выборов в парламент нелегитимными», — сказал Папуашвили на брифинге. Его слова цитирует ТАСС. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили не признала итоги выборов и назвала их сфальсифицированными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям