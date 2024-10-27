Президент Грузии назвала прошедшие выборы в парламент сфальсифицированными

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итогов недавно прошедших парламентских выборов в стране. Она назвала их сфальсифицированными. По ее мнению, результаты голосования, в которых победила партия «Грузинская мечта», не отражают реального волеизъявления народа.
«Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости.
Ранее, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией — в материале URA.RU.
Грузинский парламент инициировал процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Президент Грузии беспокоится, что ей может грозить арест.
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