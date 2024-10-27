Президент Грузии назвала прошедшие выборы в парламент сфальсифицированными

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Зурабишвили считает, что парламентские выборы в Грузии сфальсифицированы
Зурабишвили считает, что парламентские выборы в Грузии сфальсифицированы Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итогов недавно прошедших парламентских выборов в стране. Она назвала их сфальсифицированными. По ее мнению, результаты голосования, в которых победила партия «Грузинская мечта», не отражают реального волеизъявления народа.

«Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией — в материале URA.RU.

Грузинский парламент инициировал процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Президент Грузии беспокоится, что ей может грозить арест.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итогов недавно прошедших парламентских выборов в стране. Она назвала их сфальсифицированными. По ее мнению, результаты голосования, в которых победила партия «Грузинская мечта», не отражают реального волеизъявления народа. «Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — заявила Зурабишвили. Ее слова передает РИА Новости. Ранее, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Грузинская мечта». Что как выборы скажутся на отношениях Грузии с Россией — в материале URA.RU. Грузинский парламент инициировал процесс импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Президент Грузии беспокоится, что ей может грозить арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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