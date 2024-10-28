Муфтий Чечни обратился к Конституции для защиты ношения хиджаба в школах

Введение запрета на ношение хиджабов или никабов в школах Владимирской области является нарушением положений Конституции. Об этом заявил муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев.
«Мы считаем приказ о запрете хиджабов в образовательных организациях Владимирской области нарушением положений Конституции РФ. Наше недоумение также вызывает, что в данном документе особо отмечается запрет именно и только исламской религиозной одежды», — говорится в официальном заявлении муфтия на сайте Духовного управления мусульман Чеченской Республики.
Ранее во Владимирской области был введен запрет для школьников на ношение никабов и хиджабов в стенах образовательных учреждений. Соответствующий приказ был опубликован министерством образования региона.
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