28 октября 2024

Россиян предупредили об опасности такси из-за невыполнения нового закона

«Известия»: 70% водителей такси не выполняют требования нового закона
© Служба новостей «URA.RU»
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Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей
Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей Фото:

В России более 70% водителей такси не соответствуют требованиям нового закона «О такси», который подразумевает регистрацию авто в спецреестре и запрещает работать лицам с непогашенной судимостью. Об опасности последствий невыполнения закона рассказала газета «Известия».

«Требования нового закона о такси не может выполнить более 70% водителей... Всё больше водителей работают в „серой“ зоне — берут заказы через мессенджеры и социальные сети, констатируют общественники. Такая работа опасна как для самих водителей, так и для пассажиров», — передают «Известия».

Новые правила требуют, в частности, обязательной регистрации автомобилей в специальном реестре, а также окраску транспортных средств в определенные цвета по требованию региональных властей. Они также не допускают к работе лиц с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов. 

Ранее URA.RU писало о вступлении в силу закона «О такси» с 1 сентября 2023 года. Эта мера стала одной из трех причин повышения цен на 11% к октябрю этого года. 

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В России более 70% водителей такси не соответствуют требованиям нового закона «О такси», который подразумевает регистрацию авто в спецреестре и запрещает работать лицам с непогашенной судимостью. Об опасности последствий невыполнения закона рассказала газета «Известия». «Требования нового закона о такси не может выполнить более 70% водителей... Всё больше водителей работают в „серой“ зоне — берут заказы через мессенджеры и социальные сети, констатируют общественники. Такая работа опасна как для самих водителей, так и для пассажиров», — передают «Известия». Новые правила требуют, в частности, обязательной регистрации автомобилей в специальном реестре, а также окраску транспортных средств в определенные цвета по требованию региональных властей. Они также не допускают к работе лиц с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов.  Ранее URA.RU писало о вступлении в силу закона «О такси» с 1 сентября 2023 года. Эта мера стала одной из трех причин повышения цен на 11% к октябрю этого года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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