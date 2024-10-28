Россиян предупредили об опасности такси из-за невыполнения нового закона

В России более 70% водителей такси не соответствуют требованиям нового закона «О такси», который подразумевает регистрацию авто в спецреестре и запрещает работать лицам с непогашенной судимостью. Об опасности последствий невыполнения закона рассказала газета «Известия».
«Требования нового закона о такси не может выполнить более 70% водителей... Всё больше водителей работают в „серой“ зоне — берут заказы через мессенджеры и социальные сети, констатируют общественники. Такая работа опасна как для самих водителей, так и для пассажиров», — передают «Известия».
Новые правила требуют, в частности, обязательной регистрации автомобилей в специальном реестре, а также окраску транспортных средств в определенные цвета по требованию региональных властей. Они также не допускают к работе лиц с непогашенной судимостью, тех, у кого больше трех административных штрафов.
Ранее URA.RU писало о вступлении в силу закона «О такси» с 1 сентября 2023 года. Эта мера стала одной из трех причин повышения цен на 11% к октябрю этого года.
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