28 октября 2024

Пермские танкисты показали, как броней штурмуют укрепления врага на СВО. Видео

Военкор Зименкин снял репортаж о пермском батальоне «Молот» с боевых позиций
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Пермские танкисты принимают участие в спецоперации с первых месяцев конфликта
Пермские танкисты принимают участие в спецоперации с первых месяцев конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы пермского добровольческого танкового батальона «Молот» стали героями репортажа из зоны проведения спецоперации ВС РФ. Материал опубликовал российский военкор Дмитрий Зименкин.

«Заскочили к парням из батальона „Молот“. Узнали, каково это — идти на штурм в железной коробке, сколько процентов неуязвимости дает современная защита танка. Также протестировали звук залпа орудия, находясь в 30 сантиметрах от него», — указано в описании к ролику, выложенному в telegram-канале военного корреспондента. 

Добровольческий батальон из жителей Прикамья был сформирован летом 2022 года. Сразу после этого танкисты отправились на передовую. В июне 2023 года в регионе приступили к формированию танкового батальона «Молот-2». О подвигах пермяков регулярно докладывают губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

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Бойцы пермского добровольческого танкового батальона «Молот» стали героями репортажа из зоны проведения спецоперации ВС РФ. Материал опубликовал российский военкор Дмитрий Зименкин. «Заскочили к парням из батальона „Молот“. Узнали, каково это — идти на штурм в железной коробке, сколько процентов неуязвимости дает современная защита танка. Также протестировали звук залпа орудия, находясь в 30 сантиметрах от него», — указано в описании к ролику, выложенному в telegram-канале военного корреспондента.  Добровольческий батальон из жителей Прикамья был сформирован летом 2022 года. Сразу после этого танкисты отправились на передовую. В июне 2023 года в регионе приступили к формированию танкового батальона «Молот-2». О подвигах пермяков регулярно докладывают губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
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