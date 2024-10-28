Бойцы пермского добровольческого танкового батальона «Молот» стали героями репортажа из зоны проведения спецоперации ВС РФ. Материал опубликовал российский военкор Дмитрий Зименкин.
«Заскочили к парням из батальона „Молот“. Узнали, каково это — идти на штурм в железной коробке, сколько процентов неуязвимости дает современная защита танка. Также протестировали звук залпа орудия, находясь в 30 сантиметрах от него», — указано в описании к ролику, выложенному в telegram-канале военного корреспондента.
Добровольческий батальон из жителей Прикамья был сформирован летом 2022 года. Сразу после этого танкисты отправились на передовую. В июне 2023 года в регионе приступили к формированию танкового батальона «Молот-2». О подвигах пермяков регулярно докладывают губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!