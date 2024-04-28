Губернатору Махонину рассказали о героях пермского танкового батальона «Молот». Фото

Губернатора Махонина поблагодарили за пермских танкистов, участвующих в СВО

29 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Многие бойцы из «именного» танкового батальона представлены к госнаградам Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир воинской части, где служат бойцы пермского танкового батальона «Молот», обратился к губернатору Дмитрию Махонину. Он поблагодарил главу Прикамья за военнослужащих-земляков, которые мужественно сражаются в зоне проведения спецоперации. Благодарственное письмо Махонин опубликовал в своем аккаунте в Telegram. «Получил письмо от командира воинской части, где проходят службу воины-герои из танкового батальона „Молот“. Гордимся нашими отважными земляками!» — написал Махонин. В благодарственном письме говорится, что уроженцы Прикамья с «высокой ответственностью выполняют боевые задачи» в зоне проведения спецоперации. Большинство из них уже представлены к государственным наградам. «Именной» танковый батальон из числа пермяков был сформирован в 2022 году. Жители региона регулярно отправляют помощь своим землякам-танкистам. Так, в честь 23 Февраля военнослужащим передали «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Также бойцы танкового батальона получили адресные посылки и квадроцикл. Ранее Махонин рассказывал о героическом подвиге командира танка Ивана Малышева, который нес службу в составе «Молота». Экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар, а сам пермяк получил медаль «За боевые отличия» и орден Мужества. В благодарственном письме говорится, что пермяки в составе танкового батальона «Молот» выполняют свою работу в зоне СВО отважно и мужественно Дмитрий Махонин, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир воинской части, где служат бойцы пермского танкового батальона «Молот», обратился к губернатору Дмитрию Махонину. Он поблагодарил главу Прикамья за военнослужащих-земляков, которые мужественно сражаются в зоне проведения спецоперации. Благодарственное письмо Махонин опубликовал в своем аккаунте в Telegram. «Получил письмо от командира воинской части, где проходят службу воины-герои из танкового батальона „Молот“. Гордимся нашими отважными земляками!» — написал Махонин. В благодарственном письме говорится, что уроженцы Прикамья с «высокой ответственностью выполняют боевые задачи» в зоне проведения спецоперации. Большинство из них уже представлены к государственным наградам. «Именной» танковый батальон из числа пермяков был сформирован в 2022 году. Жители региона регулярно отправляют помощь своим землякам-танкистам. Так, в честь 23 Февраля военнослужащим передали «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Также бойцы танкового батальона получили адресные посылки и квадроцикл. Ранее Махонин рассказывал о героическом подвиге командира танка Ивана Малышева, который нес службу в составе «Молота». Экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар, а сам пермяк получил медаль «За боевые отличия» и орден Мужества.