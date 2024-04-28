28 апреля 2024
27 апреля 2024

Губернатору Махонину рассказали о героях пермского танкового батальона «Молот». Фото

Губернатора Махонина поблагодарили за пермских танкистов, участвующих в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Многие бойцы из «именного» танкового батальона представлены к госнаградам Фото:
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Командир воинской части, где служат бойцы пермского танкового батальона «Молот», обратился к губернатору Дмитрию Махонину. Он поблагодарил главу Прикамья за военнослужащих-земляков, которые мужественно сражаются в зоне проведения спецоперации. Благодарственное письмо Махонин опубликовал в своем аккаунте в Telegram.

«Получил письмо от командира воинской части, где проходят службу воины-герои из танкового батальона „Молот“. Гордимся нашими отважными земляками!» — написал Махонин. В благодарственном письме говорится, что уроженцы Прикамья с «высокой ответственностью выполняют боевые задачи» в зоне проведения спецоперации. Большинство из них уже представлены к государственным наградам.

«Именной» танковый батальон из числа пермяков был сформирован в 2022 году. Жители региона регулярно отправляют помощь своим землякам-танкистам. Так, в честь 23 Февраля военнослужащим передали «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Также бойцы танкового батальона получили адресные посылки и квадроцикл.

Ранее Махонин рассказывал о героическом подвиге командира танка Ивана Малышева, который нес службу в составе «Молота». Экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар, а сам пермяк получил медаль «За боевые отличия» и орден Мужества.

В благодарственном письме говорится, что пермяки в составе танкового батальона «Молот» выполняют свою работу в зоне СВО отважно и мужественно
В благодарственном письме говорится, что пермяки в составе танкового батальона «Молот» выполняют свою работу в зоне СВО отважно и мужественно

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Командир воинской части, где служат бойцы пермского танкового батальона «Молот», обратился к губернатору Дмитрию Махонину. Он поблагодарил главу Прикамья за военнослужащих-земляков, которые мужественно сражаются в зоне проведения спецоперации. Благодарственное письмо Махонин опубликовал в своем аккаунте в Telegram. «Получил письмо от командира воинской части, где проходят службу воины-герои из танкового батальона „Молот“. Гордимся нашими отважными земляками!» — написал Махонин. В благодарственном письме говорится, что уроженцы Прикамья с «высокой ответственностью выполняют боевые задачи» в зоне проведения спецоперации. Большинство из них уже представлены к государственным наградам. «Именной» танковый батальон из числа пермяков был сформирован в 2022 году. Жители региона регулярно отправляют помощь своим землякам-танкистам. Так, в честь 23 Февраля военнослужащим передали «черные ножи», которыми пользовались танкисты в годы Великой Отечественной войны. Также бойцы танкового батальона получили адресные посылки и квадроцикл. Ранее Махонин рассказывал о героическом подвиге командира танка Ивана Малышева, который нес службу в составе «Молота». Экипаж танка Малышева отличился в боях за Угледар, а сам пермяк получил медаль «За боевые отличия» и орден Мужества.
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