Коммунальные пени могут вырасти до 21%

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Ставка по коммунальным пеням может вырасти до 21% с 9,5% в 2025 году Фото:

В 2025 году из-за повышения ключевой ставки Банком России коммунальные пени могут вырасти до 21%. Однако председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что властям России в следующем году стоит продлить льготный период с нынешней ставкой по пеням, которая составляет 9,5%.

«Повышение ключевой ставки Центробанка до 21% может коснуться всех российских должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас размер пени за неуплату за газ, свет и воду составляет 9,5%, и в 2025 году санкции должны вырасти до актуальной на начало года ставки ЦБ. <…> Правительству стоит продлить льготный период со ставкой по пеням на уровне 9,5% на 2025 год», — передает «Парламентская газета» слова Пахомова. Он направил соответствующее письмо в Госдуму.

Кроме того, по словам Сергея Пахомова, нужно пересмотреть подходы к санкциям для тех людей, кто вовремя не оплачивает услуги ЖКХ. На уровень задолженностей не могут повлиять ни увеличение пеней, ни повышение ключевой ставки.

Ранее аналитики сообщили, что в 2025 году стоит ожидать повышение тарифов по ЖКХ. Так, на 10-20% может увеличиться стоимость отопления, газа, горячей и холодной воды и электроэнергии.

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В 2025 году из-за повышения ключевой ставки Банком России коммунальные пени могут вырасти до 21%. Однако председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что властям России в следующем году стоит продлить льготный период с нынешней ставкой по пеням, которая составляет 9,5%. «Повышение ключевой ставки Центробанка до 21% может коснуться всех российских должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас размер пени за неуплату за газ, свет и воду составляет 9,5%, и в 2025 году санкции должны вырасти до актуальной на начало года ставки ЦБ. <…> Правительству стоит продлить льготный период со ставкой по пеням на уровне 9,5% на 2025 год», — передает «Парламентская газета» слова Пахомова. Он направил соответствующее письмо в Госдуму. Кроме того, по словам Сергея Пахомова, нужно пересмотреть подходы к санкциям для тех людей, кто вовремя не оплачивает услуги ЖКХ. На уровень задолженностей не могут повлиять ни увеличение пеней, ни повышение ключевой ставки. Ранее аналитики сообщили, что в 2025 году стоит ожидать повышение тарифов по ЖКХ. Так, на 10-20% может увеличиться стоимость отопления, газа, горячей и холодной воды и электроэнергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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