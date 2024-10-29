USA Today отказалась поддерживать Трампа и Харрис на выборах

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Американская газета USA Today не станет поддерживать Камалу Харрис на выборах
Американская газета USA Today не станет поддерживать Камалу Харрис на выборах Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Американская газета USA Today отказалась поддерживать экс-главу США Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис на президентский выборах 5 ноября. Об этом сообщил представитель издания в интервью телеканалу Fox News.

«Еще одна крупная американская газета — USA Today — отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в сообщении. Там также сказано, что местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне. На выборах в 2020 году газета отдала свой голос в пользу нынешнего президента Джо Байдена.

Ранее от поддержки отказалась американская газета The Washington Post впервые за долгое время. До этого издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Сообщается, что Байден уже досрочно проголосовал на выборах, отдав свой голос на участке в штате Делавэр, передает «Национальная служба новостей».

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Американская газета USA Today отказалась поддерживать экс-главу США Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис на президентский выборах 5 ноября. Об этом сообщил представитель издания в интервью телеканалу Fox News. «Еще одна крупная американская газета — USA Today — отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в сообщении. Там также сказано, что местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне. На выборах в 2020 году газета отдала свой голос в пользу нынешнего президента Джо Байдена. Ранее от поддержки отказалась американская газета The Washington Post впервые за долгое время. До этого издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Сообщается, что Байден уже досрочно проголосовал на выборах, отдав свой голос на участке в штате Делавэр, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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