USA Today отказалась поддерживать Трампа и Харрис на выборах

Американская газета USA Today отказалась поддерживать экс-главу США Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис на президентский выборах 5 ноября. Об этом сообщил представитель издания в интервью телеканалу Fox News.
«Еще одна крупная американская газета — USA Today — отказалась поддержать какого-либо из кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в сообщении. Там также сказано, что местные редакторы изданий сети USA Today имеют право по своему усмотрению выступить с поддержкой на уровне штата или на местном уровне. На выборах в 2020 году газета отдала свой голос в пользу нынешнего президента Джо Байдена.
Ранее от поддержки отказалась американская газета The Washington Post впервые за долгое время. До этого издание соблюдало нейтралитет на выборах 1960 и 1972 года.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Сообщается, что Байден уже досрочно проголосовал на выборах, отдав свой голос на участке в штате Делавэр, передает «Национальная служба новостей».
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