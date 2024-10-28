Челябинский шоумен Ярушин впервые показал новорожденную дочь

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, публично признался, что у него родилась дочь. В своей соцсети шоумен опубликовал первый снимок новорожденной, сделанное на семейной фотосессии.
«Да, месяц назад у меня родилась Сашка — Александра Станиславовна. Теперь я многодетный папуля», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Ярушин рассказал, что уже воспользовался одним из преимуществ многодетности — бесплатной парковкой. В посте артист отметил, что делиться радостной вестью о пополнении он не хотел, однако информация попала в СМИ.
«Признаюсь честно, не особо хотел говорить о рождении нашего с супругой третьего ребенка. Но, где-то „кранчик порочился“ и дошло все до СМИ», — заявил Ярушин.
О том, что Стас Ярушин стал отцом третий раз стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория». На нем он поделился с друзьями счастливой новостью. Затем на премии ЖАРА Media Awards артист признался, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!