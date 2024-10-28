28 октября 2024

Челябинский шоумен Ярушин впервые показал новорожденную дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярушин поделился семейной фотографией с детьми
Ярушин поделился семейной фотографией с детьми Фото:

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, публично признался, что у него родилась дочь. В своей соцсети шоумен опубликовал первый снимок новорожденной, сделанное на семейной фотосессии.

«Да, месяц назад у меня родилась Сашка — Александра Станиславовна. Теперь я многодетный папуля», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ярушин рассказал, что уже воспользовался одним из преимуществ многодетности — бесплатной парковкой. В посте артист отметил, что делиться радостной вестью о пополнении он не хотел, однако информация попала в СМИ.

«Признаюсь честно, не особо хотел говорить о рождении нашего с супругой третьего ребенка. Но, где-то „кранчик порочился“ и дошло все до СМИ», — заявил Ярушин.

О том, что Стас Ярушин стал отцом третий раз стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория». На нем он поделился с друзьями счастливой новостью. Затем на премии ЖАРА Media Awards артист признался, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой.

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Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, публично признался, что у него родилась дочь. В своей соцсети шоумен опубликовал первый снимок новорожденной, сделанное на семейной фотосессии. «Да, месяц назад у меня родилась Сашка — Александра Станиславовна. Теперь я многодетный папуля», — подписал свой пост Ярушин на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Ярушин рассказал, что уже воспользовался одним из преимуществ многодетности — бесплатной парковкой. В посте артист отметил, что делиться радостной вестью о пополнении он не хотел, однако информация попала в СМИ. «Признаюсь честно, не особо хотел говорить о рождении нашего с супругой третьего ребенка. Но, где-то „кранчик порочился“ и дошло все до СМИ», — заявил Ярушин. О том, что Стас Ярушин стал отцом третий раз стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория». На нем он поделился с друзьями счастливой новостью. Затем на премии ЖАРА Media Awards артист признался, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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