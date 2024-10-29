Полиция Сургута сняла с поезда из ЯНАО трех пьяных дебоширов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция отказала в проезде трем нетрезвым пассажирам
Полиция отказала в проезде трем нетрезвым пассажирам Фото:

Транспортная полиция Сургута (ХМАО) задержала и сняла с движения троих пассажиров поезда Новый Уренгой — Уфа после того, как они нарушили общественный порядок в поезде. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России на транспорте по УрФО.

«Мужчины распивали алкогольные напитки в вагоне-ресторане, нарушали общественный порядок и безадресно выражались нецензурной бранью. Согласно акту поездной бригады, всем троим отказали в дальнейшем проезде», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Один оказался жителем Республики Татарстан, второй — из Тюменской области, а третий — из Челябинской. Когда состав прибыл в Сургут, сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителей.

Трое мужчин были доставлены в дежурную часть, где было проведено освидетельствование. Полиция подтвердила, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении каждого доставленного транспортные полицейские составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

МВД опубликовало фото нетрезвых нарушителей порядка
МВД опубликовало фото нетрезвых нарушителей порядка
Фото:

Ранее URA.RU сообщало о другом инциденте на поезде, следовавшему из Нового Уренгоя в Москву. Трое пьяных пассажиров были ранее судимы за тяжкие уголовные преступления.

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Транспортная полиция Сургута (ХМАО) задержала и сняла с движения троих пассажиров поезда Новый Уренгой — Уфа после того, как они нарушили общественный порядок в поезде. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России на транспорте по УрФО. «Мужчины распивали алкогольные напитки в вагоне-ресторане, нарушали общественный порядок и безадресно выражались нецензурной бранью. Согласно акту поездной бригады, всем троим отказали в дальнейшем проезде», — сообщили в пресс-службе ведомства. Один оказался жителем Республики Татарстан, второй — из Тюменской области, а третий — из Челябинской. Когда состав прибыл в Сургут, сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителей. Трое мужчин были доставлены в дежурную часть, где было проведено освидетельствование. Полиция подтвердила, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении каждого доставленного транспортные полицейские составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ранее URA.RU сообщало о другом инциденте на поезде, следовавшему из Нового Уренгоя в Москву. Трое пьяных пассажиров были ранее судимы за тяжкие уголовные преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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