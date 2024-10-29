Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи сообщения о военных КНДР в России

29 октября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Зеленский добился от Юн Сок Еля усиления обмена разведдаными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию. В ходе разговора стороны договорились об усилении обмена разведданными. «В ходе разговора обсуждались сообщения об имеющей место переброске военных КНДР в Россию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в разговоре было достигнуто согласие по усилению обмена разведданными и активизации контактов. В ближайшее время ожидается обмен делегациями для координации действий, заключил Зеленский. Президент США Джо Байден 29 октября выразил беспокойство по поводу возможного прибытия военных КНДР в Россию. Президент России Владимир Путин не дал ответа о наличии северокорейских военных на российской территории, передает «Национальная служба новостей». Пентагон предположил, что КНДР отправила около 10 тысяч военнослужащих в РФ для размещения в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию. В ходе разговора стороны договорились об усилении обмена разведданными. «В ходе разговора обсуждались сообщения об имеющей место переброске военных КНДР в Россию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в разговоре было достигнуто согласие по усилению обмена разведданными и активизации контактов. В ближайшее время ожидается обмен делегациями для координации действий, заключил Зеленский. Президент США Джо Байден 29 октября выразил беспокойство по поводу возможного прибытия военных КНДР в Россию. Президент России Владимир Путин не дал ответа о наличии северокорейских военных на российской территории, передает «Национальная служба новостей». Пентагон предположил, что КНДР отправила около 10 тысяч военнослужащих в РФ для размещения в Курской области.