Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи сообщения о военных КНДР в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский добился от Юн Сок Еля усиления обмена разведдаными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию. В ходе разговора стороны договорились об усилении обмена разведданными.

«В ходе разговора обсуждались сообщения об имеющей место переброске военных КНДР в Россию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в разговоре было достигнуто согласие по усилению обмена разведданными и активизации контактов. В ближайшее время ожидается обмен делегациями для координации действий, заключил Зеленский.

Президент США Джо Байден 29 октября выразил беспокойство по поводу возможного прибытия военных КНДР в Россию. Президент России Владимир Путин не дал ответа о наличии северокорейских военных на российской территории, передает «Национальная служба новостей». Пентагон предположил, что КНДР отправила около 10 тысяч военнослужащих в РФ для размещения в Курской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем сообщения о якобы переброске северокорейских военных в Россию. В ходе разговора стороны договорились об усилении обмена разведданными. «В ходе разговора обсуждались сообщения об имеющей место переброске военных КНДР в Россию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в разговоре было достигнуто согласие по усилению обмена разведданными и активизации контактов. В ближайшее время ожидается обмен делегациями для координации действий, заключил Зеленский. Президент США Джо Байден 29 октября выразил беспокойство по поводу возможного прибытия военных КНДР в Россию. Президент России Владимир Путин не дал ответа о наличии северокорейских военных на российской территории, передает «Национальная служба новостей». Пентагон предположил, что КНДР отправила около 10 тысяч военнослужащих в РФ для размещения в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...