28 октября 2024

«Очень, очень опасно!»: Байден раскрыл свое отношение к отправке солдат КНДР на СВО

Байден заявил о большой опасности из-за возможного прибытия военных КНДР в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден счел опасным возможное прибытие военных КНДР в Курскую область
Байден счел опасным возможное прибытие военных КНДР в Курскую область Фото:
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал очень опасной возможность отправки военных Северной Кореи на территорию России. О своем отношении американский лидер рассказал журналистам.

«Это очень опасно, очень опасно», — ответил Байден на просьбу прокомментировать слухи о прибытии северокорейских военных в Курскую область. Разговор с журналистами прошел в прямом эфире телеканала C-Span.

Газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о прибытии военных КНДР в Курскую область, однако официально эта информация не подтверждалась. Напротив, в МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю также говорил, что действия страны будут соответствовать международному праву.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал очень опасной возможность отправки военных Северной Кореи на территорию России. О своем отношении американский лидер рассказал журналистам. «Это очень опасно, очень опасно», — ответил Байден на просьбу прокомментировать слухи о прибытии северокорейских военных в Курскую область. Разговор с журналистами прошел в прямом эфире телеканала C-Span. Газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о прибытии военных КНДР в Курскую область, однако официально эта информация не подтверждалась. Напротив, в МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю также говорил, что действия страны будут соответствовать международному праву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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