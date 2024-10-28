«Очень, очень опасно!»: Байден раскрыл свое отношение к отправке солдат КНДР на СВО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал очень опасной возможность отправки военных Северной Кореи на территорию России. О своем отношении американский лидер рассказал журналистам.
«Это очень опасно, очень опасно», — ответил Байден на просьбу прокомментировать слухи о прибытии северокорейских военных в Курскую область. Разговор с журналистами прошел в прямом эфире телеканала C-Span.
Газета The New York Times на прошлой неделе сообщила о прибытии военных КНДР в Курскую область, однако официально эта информация не подтверждалась. Напротив, в МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». Президент России Владимир Путин на вопрос о сотрудничестве с КНДР ответил, что взаимодействия двух стран друг с другом является личным делом двух государств. Замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю также говорил, что действия страны будут соответствовать международному праву.
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