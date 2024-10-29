NYT: США оставили Зеленского в замешательстве после отказа на дальнобойные удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский удивился тому, что глава США Джо Байден отказал Киеву в применении дальнобойного оружия для ударов в глубь России. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«Зеленский был ошеломлен тем, что президент Байден не дал ему разрешения использовать американские ракеты большой дальности для удара по территории России, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре», — передает New York Times слова чиновников. Сначала Байден отклонял запросы Украины на поставки дальнобойного вооружения, но впоследствии уступал.
Советник лидера Украины Дмитрий Литвин заявил, что Украина неоднократно предоставляла США объяснения относительно необходимости использования ракет большой дальности, передает издание. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу не принято.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал решение США выделить Киеву 800 миллионов долларов на производство БПЛА. Он заявил, что у Украины есть возможность массового производства дронов, которые дешевле, чем дальнобойные ракеты, и способны преодолевать большие расстояния.
Также накануне президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Путин добавил, что будет принимать необходимые меры, исходя из угроз.
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