Минсоц ждет разрешения для проверки скандального пермского дома престарелых

Работу пермского пансионата для пожилых «Долголетие» готовы проверить сотрудники минсоцразвития. Но не могут сделать этого без санкции прокуратуры. Ранее частный дом престарелых обвинили в смерти двух подопечных. В минсоце отметили, что «Долголетие» не числится в реестре поставщиков социальных услуг региона.
«Частный пансионат для пожилых и инвалидов „Долголетие“ открыт в июле 2024 года. В реестре поставщиков социальных услуг Пермского края не состоит. Проведение проверок возможно только по согласованию с прокуратурой Пермского края», — сообщили URA.RU в региональном министерстве труда и социального развития. Ведомство уже направило запрос в прокуратуру.
В надзорном органе в свою очередь заявили, что начали свою проверку информации о ненадлежащем оказании услуг в «Долголетии». Прокуратура намерена дать оценку «соблюдению прав граждан на безопасные условия пребывания в пансионате, в том числе надлежащее медицинское обслуживание».
Ранее, как сообщало URA.RU, родственники двух подопечных пансионата обвинили сотрудников в смерти пожилых людей. Информацию проверяет Следственный комитет.
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