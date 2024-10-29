Минсоц ждет разрешения для проверки скандального пермского дома престарелых

Пермский пансионат «Долголетие» не включен в реестр поставщиков соцуслуг
© Служба новостей «URA.RU»
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Пансионат для пожилых ждет масштабная проверка
Пансионат для пожилых ждет масштабная проверка Фото:

Работу пермского пансионата для пожилых «Долголетие» готовы проверить сотрудники минсоцразвития. Но не могут сделать этого без санкции прокуратуры. Ранее частный дом престарелых обвинили в смерти двух подопечных. В минсоце отметили, что «Долголетие» не числится в реестре поставщиков социальных услуг региона.

«Частный пансионат для пожилых и инвалидов „Долголетие“ открыт в июле 2024 года. В реестре поставщиков социальных услуг Пермского края не состоит. Проведение проверок возможно только по согласованию с прокуратурой Пермского края», — сообщили URA.RU в региональном министерстве труда и социального развития. Ведомство уже направило запрос в прокуратуру.

В надзорном органе в свою очередь заявили, что начали свою проверку информации о ненадлежащем оказании услуг в «Долголетии». Прокуратура намерена дать оценку «соблюдению прав граждан на безопасные условия пребывания в пансионате, в том числе надлежащее медицинское обслуживание».

Ранее, как сообщало URA.RU, родственники двух подопечных пансионата обвинили сотрудников в смерти пожилых людей. Информацию проверяет Следственный комитет. 

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Работу пермского пансионата для пожилых «Долголетие» готовы проверить сотрудники минсоцразвития. Но не могут сделать этого без санкции прокуратуры. Ранее частный дом престарелых обвинили в смерти двух подопечных. В минсоце отметили, что «Долголетие» не числится в реестре поставщиков социальных услуг региона. «Частный пансионат для пожилых и инвалидов „Долголетие“ открыт в июле 2024 года. В реестре поставщиков социальных услуг Пермского края не состоит. Проведение проверок возможно только по согласованию с прокуратурой Пермского края», — сообщили URA.RU в региональном министерстве труда и социального развития. Ведомство уже направило запрос в прокуратуру. В надзорном органе в свою очередь заявили, что начали свою проверку информации о ненадлежащем оказании услуг в «Долголетии». Прокуратура намерена дать оценку «соблюдению прав граждан на безопасные условия пребывания в пансионате, в том числе надлежащее медицинское обслуживание». Ранее, как сообщало URA.RU, родственники двух подопечных пансионата обвинили сотрудников в смерти пожилых людей. Информацию проверяет Следственный комитет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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