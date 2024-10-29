Новый год 2025 за границей: сколько это будет стоить

Новый год не за горами, и многие россияне начали планировать свой зимний отдых за границей. Куда можно полететь на Новый год, сколько это будет стоить в 2024-2025 году, ждать ли горящие туры, URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Цены на новогодний отдых
Артур Мурадян отметил, что цены на новогодний отдых изменились по-разному для различных направлений. «Есть направления, где отдых чуть-чуть подорожал за счет валютной составляющей. Это Юго-Восточная Азия, более экзотические направления, где мало перевозки, например, Мальдивы», — сказал он.
При этом есть и направления, где отдых даже подешевел, например, Египет, где за счет увеличения перевозки цена немного снизилась. В среднем, по словам эксперта, подорожание в сравнении с прошлым годом составляет около 10%, что коррелирует с ослаблением рубля.
В целом рост цен в этот период, по его словам, — ежегодная история, которая вызвана дефицитом провозных мощностей на новогодние праздники. «Все хотят вернуться 7, 8, 9, 10 января, в зависимости от своих планов. И вот как раз дефицит этих провозных мощностей и является фактором, который будет влиять на цену», — отметил Мурадян.
Спрос бьет рекорды
По словам эксперта, спрос на новогодний отдых находится на очень высоком уровне. Основная причина этому — растущая тенденция к раннему бронированию, в результате которой туроператоры уже реализовали около 30-40% дат программ.
Мурадян также подчеркнул, что туристам, желающим сэкономить, стоит бронировать туры как можно раньше. «По мере приближения к новогодним праздникам будут оставаться более дорогие сегменты проживания, менее удобные варианты перелета», — пояснил эксперт.
Топ направлений для новогоднего отдыха 2024-2025
ОАЭ
Дубай остается одним из самых привлекательных направлений для новогоднего отдыха. «Это празднование Нового года, прекрасная погода и широкая география полетов из России», — отметил Мурадян. Город предлагает множество развлекательных мероприятий и фейерверков, что делает его идеальным местом для встречи Нового года. Кроме того, из Дубая можно легко добраться до других стран, что позволяет совместить несколько направлений в одной поездке, отметил собеседник. Цены на туры: около 180 тысяч рублей (вылет из Центральной России).
Таиланд
Таиланд также находится в топе списка популярных направлений для россиян. Это «понятное, любимое тайское направление», которое всегда привлекает туристов благодаря своим пляжам и теплому климату. Стоимость туров: в среднем около 250 тысяч на двоих (вылет из Центральной России).
Китай (остров Хайнань)
Хайнань привлекает туристов тропическим климатом, чистыми пляжами и развитой туристической инфраструктурой. Стоимость тура на двоих в этом году составит 250-300 тысяч рублей.
Турция
Турция также предлагает интересные варианты для зимнего отдыха. Прежде всего, туристы едут в Стамбул (экскурсионно) и в Анталию. Многие отели работают круглогодично, что позволяет туристам наслаждаться как пляжным отдыхом, так и экскурсиями по культурным достопримечательностям страны. Стоимость туров в Стамбул начинается от 100 тысяч на двоих.
Египет
Египет — еще одно направление, которое может предложить хорошие условия для новогоднего отдыха. «В Египте продолжают открывать новые отели, что тоже позитивно влияет на поток туристов», — отметил Артур Мурадян. Средний ценник на двоих в Египте составит около 200 тысяч рублей.
Шри-Ланка
Шри-Ланка привлекает туристов своей природной красотой, теплым климатом и богатой культурой. Полетная программа на остров стартует в ноябре. Средняя стоимость тура на двоих на Шри-Ланку составит около 170 тысяч рублей.
Индонезия (остров Бали)
Бали — еще одно место, где можно отлично провести новогодние праздники. Остров привлекает туристов не только пляжами, но и уникальной культурой, а также возможностью встретить Новый год в экзотической атмосфере.
«Ценник кусачий, от 300-350 тысяч рублей», — отметил эксперт. Прямой рейс доступен только из Москвы, полеты несколько раз в неделю выполняет компания «Аэрофлот».
Горящие туры: ждать или нет
Артур Мурадян предостерег туристов от иллюзий о горящих турах, подчеркнув, что в нынешних условиях они стали редким явлением. «В нынешних реалиях горящие туры — это скорее легенда, чем действительность», — отметил эксперт. По его словам, если такие предложения и появляются, то буквально за считанные дни до вылета, что создает риски остаться без путевки. Эксперт пояснил, что нынешняя экономическая ситуация и санкционное давление не создают условий для появления горящих путевок с «ценой ниже себестоимости логистики».
А тем, кто хочет отправиться на праздники в страны, где требуется виза, специалист посоветовал не откладывать бронирование на последний момент и внимательно следить за визовыми требованиями выбранных стран. «Где требуется виза, например, страны Шенгена, куда можно улететь через третьи страны, то сейчас самое время срочно озаботиться визой, потому что шансов иначе ее получить до праздников останется очень мало», — заключил эксперт.
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