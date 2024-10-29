Показания на экс-главу челябинского ПФР Чернобровина дала жена его зама

29 октября 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Виктор Чернобровин (на фото) и Рудольф Зайцев находятся в СИЗО, ожидая решения апелляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Жена бывшего замглавы Челябинского отделения ПФР Александра Орехова Ольга выступила в качестве свидетеля стороны обвинения по делу о коррупции в фонде. Она дала показания против бывшего начальника мужа Виктора Чернобровина, осужденного на 16 лет. Допрос провели в закрытом формате, сообщает корреспондент URA.RU. «В стадии дополнений к судебному следствию прокурор ходатайствовал о допросе некой Ольги Старосеванской. По ходу заседания стало известно, что это супруга Орехова. Ее показания остались за закрытыми от СМИ дверьми», — передает корреспондент URA.RU. Что именно рассказала суду Старосеванская, неизвестно, но Чернобровин после допроса решил прокомментировать ее показания. Он заявил, что у него с женщиной когда-то случился конфликт. По его словам, ранее он помог ей и ее мужу (Орехову) устроиться на работу, но женщина всегда хотела большего. По итогу они рассорились. «Поэтому, когда она что-то рассказывает, эти моменты надо учесть», — подытожил Чернобровин. Новость по теме Заслуженный коррупционер Челябинска: история взлета и краха Виктора Чернобровина Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал деньги от представителя охранной организации. За это компании оказывалось содействие при заключении контрактов. На Чернобровина вышли на основании показаний его заместителей Александра Орехова и Рудольфа Зайцева. Они также проходили по делу о коррупции в стенах местного отделения ПФР. При этом оба согласились на досудебное соглашение, в рамках которого и сдали начальника. Орехов за свои показания получил четырехлетний срок в колонии строгого режима. А уже через полтора года его перевели в колонию-поселение. Вскоре он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. Зайцев же в ходе следствия отказался от показаний на Чернобровина и присоединился к начальнику на скамье подсудимых. Свою вину они так и не признали. По итогу Чернобровина лишили свободы сроком на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет. Сейчас это решение оспаривается в суде апелляционной инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена бывшего замглавы Челябинского отделения ПФР Александра Орехова Ольга выступила в качестве свидетеля стороны обвинения по делу о коррупции в фонде. Она дала показания против бывшего начальника мужа Виктора Чернобровина, осужденного на 16 лет. Допрос провели в закрытом формате, сообщает корреспондент URA.RU. «В стадии дополнений к судебному следствию прокурор ходатайствовал о допросе некой Ольги Старосеванской. По ходу заседания стало известно, что это супруга Орехова. Ее показания остались за закрытыми от СМИ дверьми», — передает корреспондент URA.RU. Что именно рассказала суду Старосеванская, неизвестно, но Чернобровин после допроса решил прокомментировать ее показания. Он заявил, что у него с женщиной когда-то случился конфликт. По его словам, ранее он помог ей и ее мужу (Орехову) устроиться на работу, но женщина всегда хотела большего. По итогу они рассорились. «Поэтому, когда она что-то рассказывает, эти моменты надо учесть», — подытожил Чернобровин. Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал деньги от представителя охранной организации. За это компании оказывалось содействие при заключении контрактов. На Чернобровина вышли на основании показаний его заместителей Александра Орехова и Рудольфа Зайцева. Они также проходили по делу о коррупции в стенах местного отделения ПФР. При этом оба согласились на досудебное соглашение, в рамках которого и сдали начальника. Орехов за свои показания получил четырехлетний срок в колонии строгого режима. А уже через полтора года его перевели в колонию-поселение. Вскоре он сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. Зайцев же в ходе следствия отказался от показаний на Чернобровина и присоединился к начальнику на скамье подсудимых. Свою вину они так и не признали. По итогу Чернобровина лишили свободы сроком на 16 лет, Зайцева — на девять с половиной лет. Сейчас это решение оспаривается в суде апелляционной инстанции.