Изучение Арктики и Антарктики поможет России закрепиться в полярном регионе. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 29 октября участвовал церемонии закладки научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» в Санкт-Петербурге. Эксперты URA.RU объяснили, что благодаря современным судам, наша страна сможет противостоять странам НАТО на обоих полюсах.
Во время закладки судна вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что «Иван Фролов» сможет обеспечить бесперебойную работу пяти круглогодичных станций и пяти полевых баз Росгидромета в Антарктике.
После ввода в эксплуатацию, новый флагман полярного флота поможет исследовать регион даже в самых тяжелых погодных условиях. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета.
«Изучение Арктики и Антарктики является одним из ключевых направлений деятельности Федеральной службы. Ежегодно проводится более 20 экспедиций. Они позволяют отслеживать климатические изменения, собирать данные для развития навигации по Северному морскому пути и уточнения континентального шельфа страны. Появление нового судна „Иван Фролов“, безусловно, усилит наши позиции в полярных регионах», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В аппарате вице-премьера уточнили, что борт будет оставаться в строю не менее 30 лет. Обновление флота — необходимая вещь, ведь эксплуатируемые сейчас судна уже не отвечают современным требованиям, отметил в разговоре с URA.RU директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов. По его словам, они уже «ветераны 70-80-х годов».
«И чтобы не отставать от других стран, обновление флота нам просто необходимо. Да, на старые суда можно установить современную технику и оснастить как надо, но они проигрывают в скорости хода, маневренности и ледостойкости. Для больших стран с большими морскими бассейнами, как Россия, это необходимость», — сообщил эксперт.
Закладка нового судна — шаг в наращивании научного морского флота России, который поможет соперничать со странами — лидерами в этом направлении, отметил доцент Института общественных наук РАНХиГС, координатор Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников.
«Исследования в Арктике и ее изучение очень важно для России. Это и расширение добычи морепродуктов, и поиск новых газовых и нефтяных месторождений, твердых полезных ископаемых и так далее. Сейчас лидером исследований по всем этим направлениям является Китай. Он обстоятельно исследует арктическую зону, Северный Ледовитый океан, постоянно отправляет туда свои научные экспедиции», — отметил Александр Воротников.
Мы же, как сказал эксперт, делаем это не так часто как раз потому, что база научно-исследовательских судов в стране меньше. А новая единица флота благодаря своим техническим характеристикам будет доходить до самых дальних и сложных точек. Причем, делать это экологично — одна из ключевых особенностей судна в электродвижении. Приезд вице-премьера на такое мероприятие показывает, что правительство заинтересовано в развитии проектов в Арктике и Антарктике, сообщил Александр Воротников.
«Он отметил, что на борту будут выполняться самые разные работы: от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса. Но, главное, это, конечно, уточнение континентального шельфа. Это серьезная проблема, по которой мы спорим и с Канадой, и с Гренландией. Судно сейчас резко усилит нашу позицию в полярных регионах. Их значение сильно возрастает из-за воинственных заявлений со стороны США и блока НАТО», — подытожил он.
Такой же позиции придерживается и Александр Пилясов. По его словам, значение судна возросло в несколько десятков раз после обострения отношений с Западом.
«Тем важнее нам более активно присутствовать в этом бассейне во всех направлениях: как в военном, так и в исследовательском. Думаю, это тоже подтолкнуло к действиям по обновлению флота. Военная конфронтация всегда мотивирует к инфраструктурному обустройству и оснащению материальными средствами», — добавил Александр Пилясов.
Еще две причины, по которым власти делают упор на обновлении научно-экспедиционных судов, это решение логистических вопросов, остро стоящий перед страной и проблемы экологии, подметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Мы еще 10 лет назад ставили вопрос об очищении нашей территории от всякого технического мусора, который мы же в свое время туда и набросали. И благодаря научным экспедициям мы сможем понять, насколько это вредит экологии и получается ли бороться с загрязнениями», — рассказал эксперт.
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