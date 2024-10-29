Россия бессрочно закрыла въезд в страну гражданам Австралии и Новой Зеландии из-за антироссийской политики. Об этом сообщили в МИД РФ.
«РФ бессрочно закрывает въезд для 131 гражданина Австралии, которые причастны к антироссийской политике, ... для девяти граждан Новой Зеландии из числа руководства минобороны и Вооруженных сил», — передает ТАСС в своем telegram-канале сообщение МИД. Стоп-лист будет обновляться.
В список граждан Новой Зеландии, которым запрещен въезд в РФ, вошли заместители министра обороны, а также командующие Военно-морскими и Воздушными силами страны. Среди граждан Австралии — журналисты телерадиовещательной компании ABC и телеканала Sky News.
Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил о введении санкций в отношении России и Белоруссии. По его словам, санкции направлены против пяти лиц и шести организаций, причастных к «оккупации Россией Запорожской АЭС Украины».
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