Кадыров приказал чеченским командирам не брать пленных бойцов ВСУ после ЧП в Гудермесе

Кадыров сообщил о жертвах среди пленных ВСУ в Гудермесе

30 октября 2024 в 01:56 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что не позволит «шутить» с чеченцами Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о жертвах среди удерживаемых украинских военнопленных в результате нападения дронов на здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина, расположенного в Гудермесе. Кадыров поручил командирам не брать в плен солдат ВСУ после атаки на Чечню. О чем глава Чечни рассказал журналистам — в материале URA.RU. При атаке ВСУ на университет спецназа пострадали украинские пленные После атаки дрона погибли украинские пленные Фото: Министерство обороны Великобритании Российский университет спецназа имени В.В. Путина стал объектом атаки по причине его значимости в подготовке высокоэффективных бойцов, активно участвующих в боевых действиях на фронте. Об этом стало известно из сообщения Рамзана Кадырова в его telegram-канале после совещания, где он ответил на вопросы журналистов. Последствия атаки, как подчеркивает Кадыров, не привели к потерям среди российских бойцов, но стали причиной жертв среди украинских пленных. «Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Это событие, по словам Кадырова, лишь усилит решимость российских бойцов и командиров продолжать выполнять боевые задачи с еще большей отдачей. Почему дрон прилетел в Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил мотивы атаки на Российский университет спецназа имени В.В. Путина в своем telegram-канале. По его словам, учебное заведение играет ключевую роль в подготовке эффективных бойцов, активно участвующих в боевых действиях. «Ответ очевиден: учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул значимость этого учебного центра как стратегического объекта, подготавливающего специалистов, способных выполнять сложнейшие задачи в экстремальных условиях. Кадыров поручил чеченским командирам не брать пленных бойцов ВСУ Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил решительную позицию в ответ на атаку на Университет спецназа имени Путина в Гудермесе, обещая жесткое возмездие, он призвал «не шутить с чеченцами». Сообщается, что он поручил усилить боевые действия и не брать в плен солдат ВСУ. Об этом информирует ТАСС. «Противникам покажем такое возмездие, что им и не снилось», — заявил Кадыров в беседе с журналистами. Он также приказал чеченским командирам, находящимся на передовой, усилить борьбу «еще более, на 100%». Кадыров подчеркнул, что ВСУ целенаправленно выбрали этот объект для атаки, надеясь испугать чеченцев, однако теперь чеченские военные удвоят свои усилия в зоне СВО. Подробности ЧП Чечню впервые атаковал беспилотник: целью удара стал университет спецназа имени Путина Утром 29 октября Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе подвергся нападению неизвестного дрона. Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, в результате атаки возникло возгорание крыши одного из зданий университета, однако жертв и пострадавших нет, пожар был быстро ликвидирован. Кадыров посетил Гудермес для инспекции места происшествия. Тогда предполагалось, что к атаке причастны ВСУ. Следственные органы приступили к расследованию инцидента и устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Образовательный процесс в РУС продолжается в обычном режиме, все службы функционируют без перебоев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о жертвах среди удерживаемых украинских военнопленных в результате нападения дронов на здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина, расположенного в Гудермесе. Кадыров поручил командирам не брать в плен солдат ВСУ после атаки на Чечню. О чем глава Чечни рассказал журналистам — в материале URA.RU. Российский университет спецназа имени В.В. Путина стал объектом атаки по причине его значимости в подготовке высокоэффективных бойцов, активно участвующих в боевых действиях на фронте. Об этом стало известно из сообщения Рамзана Кадырова в его telegram-канале после совещания, где он ответил на вопросы журналистов. Последствия атаки, как подчеркивает Кадыров, не привели к потерям среди российских бойцов, но стали причиной жертв среди украинских пленных. «Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Это событие, по словам Кадырова, лишь усилит решимость российских бойцов и командиров продолжать выполнять боевые задачи с еще большей отдачей. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил мотивы атаки на Российский университет спецназа имени В.В. Путина в своем telegram-канале. По его словам, учебное заведение играет ключевую роль в подготовке эффективных бойцов, активно участвующих в боевых действиях. «Ответ очевиден: учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул значимость этого учебного центра как стратегического объекта, подготавливающего специалистов, способных выполнять сложнейшие задачи в экстремальных условиях. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил решительную позицию в ответ на атаку на Университет спецназа имени Путина в Гудермесе, обещая жесткое возмездие, он призвал «не шутить с чеченцами». Сообщается, что он поручил усилить боевые действия и не брать в плен солдат ВСУ. Об этом информирует ТАСС. «Противникам покажем такое возмездие, что им и не снилось», — заявил Кадыров в беседе с журналистами. Он также приказал чеченским командирам, находящимся на передовой, усилить борьбу «еще более, на 100%». Кадыров подчеркнул, что ВСУ целенаправленно выбрали этот объект для атаки, надеясь испугать чеченцев, однако теперь чеченские военные удвоят свои усилия в зоне СВО. Утром 29 октября Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе подвергся нападению неизвестного дрона. Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, в результате атаки возникло возгорание крыши одного из зданий университета, однако жертв и пострадавших нет, пожар был быстро ликвидирован. Кадыров посетил Гудермес для инспекции места происшествия. Тогда предполагалось, что к атаке причастны ВСУ. Следственные органы приступили к расследованию инцидента и устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Образовательный процесс в РУС продолжается в обычном режиме, все службы функционируют без перебоев.