29 октября 2024

FT: Россия и Украина ведут переговоры о прекращении взаимных ударов

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Россия и Украина ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Financial Times. Переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе из-за вторжения Украины в Курск. Это соглашение могло бы стать значительным шагом к деэскалации продолжающегося военного конфликта.

«Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — прокомментировал ситуацию дипломат, осведомленный о ходе переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал, что такое соглашение может быть сигналом о готовности России к более широким мирным переговорам.

Согласно информации от высокопоставленных украинских чиновников, уже наблюдается снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что стало результатом предварительной договоренности между спецслужбами стран. Ожидается, что дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от возможности решения текущих военных конфликтов и взаимных условий обеих сторон.

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Financial Times выразил мнение, что прекращение обоюдных атак на энергетические объекты может стать началом конца военных действий. В августе источники французской Le Monde заявили, что Москва и Киев планировали организовать конфиденциальные переговоры для обсуждения прекращения конфликта.

Стороны рассматривали возможность заключить соглашение о взаимном ненападении на энергетические объекты в течение двух месяцев. Однако процесс был приостановлен Россией после инцидента с атакой украинских военных на Курскую область.

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Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Financial Times. Переговоры возобновились при посредничестве Катара после срыва ранее достигнутого соглашения в августе из-за вторжения Украины в Курск. Это соглашение могло бы стать значительным шагом к деэскалации продолжающегося военного конфликта. «Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах», — прокомментировал ситуацию дипломат, осведомленный о ходе переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский ранее упоминал, что такое соглашение может быть сигналом о готовности России к более широким мирным переговорам. Согласно информации от высокопоставленных украинских чиновников, уже наблюдается снижение частоты атак на энергетическую инфраструктуру с обеих сторон, что стало результатом предварительной договоренности между спецслужбами стран. Ожидается, что дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от возможности решения текущих военных конфликтов и взаимных условий обеих сторон. Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Financial Times выразил мнение, что прекращение обоюдных атак на энергетические объекты может стать началом конца военных действий. В августе источники французской Le Monde заявили, что Москва и Киев планировали организовать конфиденциальные переговоры для обсуждения прекращения конфликта. Стороны рассматривали возможность заключить соглашение о взаимном ненападении на энергетические объекты в течение двух месяцев. Однако процесс был приостановлен Россией после инцидента с атакой украинских военных на Курскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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