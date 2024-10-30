Военный эксперт допустил запуск дронов ВСУ по России из нейтральных вод

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный аналитик Сергей Полетаев предположил, что Вооруженные силы Украины могли использовать дроны для операций в арктических районах России, запуская их из нейтральных вод. Он уточнил, что беспилотники могли быть запущены с лодок, находящихся в международных водах, и это не обязательно должно было происходить с территории других государств.

«Когда били по нам в Арктике, я не думаю, что дроны запустили из Норвегии, скорее всего, просто с какой-нибудь лодки [в нейтральных водах], в море, потому что сами эти беспилотные самолетики — очень небольшие. Даже достаточно крупные беспилотники, размером с „Цесну“ длиной всего пять-шесть метров», — пояснил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Полетаев также отметил, что существуют дроны еще меньших размеров, которые можно быстро собрать и запустить из различных мест. Он подчеркнул, что эти технологии позволяют проводить операции с минимальными подготовками и практически из любой точки. Это делает использование дронов гибким инструментом в современных военных конфликтах.