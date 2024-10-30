Военный эксперт допустил запуск дронов ВСУ по России из нейтральных вод

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный аналитик Сергей Полетаев предположил, что Вооруженные силы Украины могли использовать дроны для операций в арктических районах России, запуская их из нейтральных вод. Он уточнил, что беспилотники могли быть запущены с лодок, находящихся в международных водах, и это не обязательно должно было происходить с территории других государств.

«Когда били по нам в Арктике, я не думаю, что дроны запустили из Норвегии, скорее всего, просто с какой-нибудь лодки [в нейтральных водах], в море, потому что сами эти беспилотные самолетики — очень небольшие. Даже достаточно крупные беспилотники, размером с „Цесну“ длиной всего пять-шесть метров», — пояснил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Полетаев также отметил, что существуют дроны еще меньших размеров, которые можно быстро собрать и запустить из различных мест. Он подчеркнул, что эти технологии позволяют проводить операции с минимальными подготовками и практически из любой точки. Это делает использование дронов гибким инструментом в современных военных конфликтах.

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Военный аналитик Сергей Полетаев предположил, что Вооруженные силы Украины могли использовать дроны для операций в арктических районах России, запуская их из нейтральных вод. Он уточнил, что беспилотники могли быть запущены с лодок, находящихся в международных водах, и это не обязательно должно было происходить с территории других государств. «Когда били по нам в Арктике, я не думаю, что дроны запустили из Норвегии, скорее всего, просто с какой-нибудь лодки [в нейтральных водах], в море, потому что сами эти беспилотные самолетики — очень небольшие. Даже достаточно крупные беспилотники, размером с „Цесну“ длиной всего пять-шесть метров», — пояснил эксперт в беседе с «Лентой.ру». Полетаев также отметил, что существуют дроны еще меньших размеров, которые можно быстро собрать и запустить из различных мест. Он подчеркнул, что эти технологии позволяют проводить операции с минимальными подготовками и практически из любой точки. Это делает использование дронов гибким инструментом в современных военных конфликтах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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