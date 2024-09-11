В Мурманской области сбиты три беспилотника ВСУ

11 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника в Мурманской области, заявил Андрей Чибис Фото: Army / U.S. Department of Defense В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. «В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника», — уточнил губернатор области. Об этом он написал в своем telegram-канале. Накануне Украина также атаковала и другие регионы страны. Всего Киевом было запущено около 70 дронов. В Московской области сообщали о гибели женщины в связи с ударом дронов. Также Чибис сообщал об утренней атаке Мурманской области 11 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. «В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника», — уточнил губернатор области. Об этом он написал в своем telegram-канале. Накануне Украина также атаковала и другие регионы страны. Всего Киевом было запущено около 70 дронов. В Московской области сообщали о гибели женщины в связи с ударом дронов. Также Чибис сообщал об утренней атаке Мурманской области 11 сентября.