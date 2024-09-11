В Мурманской области сбиты три беспилотника ВСУ

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Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника в Мурманской области, заявил Андрей Чибис Фото:

В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника», — уточнил губернатор области. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Накануне Украина также атаковала и другие регионы страны. Всего Киевом было запущено около 70 дронов. В Московской области сообщали о гибели женщины в связи с ударом дронов. Также Чибис сообщал об утренней атаке Мурманской области 11 сентября.

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В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис. «В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника», — уточнил губернатор области. Об этом он написал в своем telegram-канале. Накануне Украина также атаковала и другие регионы страны. Всего Киевом было запущено около 70 дронов. В Московской области сообщали о гибели женщины в связи с ударом дронов. Также Чибис сообщал об утренней атаке Мурманской области 11 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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