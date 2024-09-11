В Мурманской области сбиты три беспилотника ВСУ

Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника в Мурманской области, заявил Андрей Чибис
В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
«В Мурманской области российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника», — уточнил губернатор области. Об этом он
Накануне Украина также атаковала и другие регионы страны. Всего Киевом было запущено около 70 дронов. В Московской области сообщали о гибели женщины в связи с ударом дронов. Также Чибис сообщал об утренней атаке Мурманской области 11 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.