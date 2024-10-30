Кандидат в президенты США Харрис выступила с «заключительным словом»

Камала Харрис на предвыборном митинге назвала Трампа «неуравновешенным» политиком Фото: Official White House / Lawrence Jackson

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Камала Харрис выступила с «заключительным словом» на предвыборном митинге в Вашингтоне. Она назвала другого кандидата Дональда Трампа «нестабильным» политиком и призвала американских избирателей «перевернуть страницу» в истории страны. «Заключительное слово» в судебной практике США означает финальный аргумент, который стороны говорят перед вынесением решения.

«Вице-президент в своем обращении вновь назвала Трампа „неуравновешенным“ и „нестабильным“, в очередной раз призвав избирателей „перевернуть страницу“», — передает РИА Новости слова Харрис. Отмечается, что во время выступления кандидата от Демократической партии несколько групп протестантов выкрикивали лозунги о прекращении поставок Украине американского оружия. Однако охранники вывели этих людей за периметр мероприятия.

Журналисты уточнили, что Камала Харрис выступала в парке «Эллис», который находится рядом с Белым домом. Почти четыре года назад ее конкурент от Республиканской парии в том же месте произнес свою предвыборную речь, якобы спровоцировав беспорядки.

Ранее основатель интернет-сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком высказал мнение о том, что Демократическая партия США опасается возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента. По его словам, экс-президент страны может инициировать расследование действий демократов и даже арестовать действующего президента Джо Байдена и Камалу Харрис за якобы участие в диверсии против газопровода «Северный поток-2». Сами выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года.