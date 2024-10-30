Сын главного врага курганского экс-губернатора Богомолова проиграл суд против свердловского ТЦ

Сын бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова и предприниматель Максим Ельчанинов проиграл суд против свердловского торгового центра «Успенский» на сумму 7,3 миллиона рублей. Однако на деле все оказалось иначе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информация подтверждается решение арбитражного суда.
Постановление было основано на том, что оборудование на момент предъявления иска находилось в законном владении третьей стороны — «Инграни-Кофе», с которым у Ельчанинова был заключен договор. Суд отметил: «Поскольку истцом не доказан юридический состав убытков, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в полном объеме», — указано в документе суда.
Однако выяснилось, что фирма «Инграни кофе», якобы купившая оборудование у Ельчанинова, принадлежит ему же, при этом она задолжала торговому центру полмиллиона рублей за аренду. На этом основании «Успенский» (как правопреемник арендодателя при неисполнении договора аренды) и удерживал имущество. Попытка Ельчанинова выудить свое оборудование таким хитрым способом провалилась. Теперь придется либо платить по долгам либо забыть про имущество.
В итоге, помимо отказа в компенсации, суд возложил на Ельчанинова обязанность оплатить государственную пошлину в размере 14 810 рублей, тем самым увеличив финансовую нагрузку на истца. Решение суда вступает в законную силу через месяц после его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.
Конфликт между бывшим губернатором Олегом Богомоловым и экс-мэром Анатолием Ельчаниновым произошел из-за того, что правительство региона фактически обвиняло его и близких к нему бизнесменов в махинациях с земельными участками. Претензии к Ельчанинову касались операций с участком на улице Карла-Маркса — в пешеходной зоне, тогда это место называли «курганским Арбатом». Земля была продана одному из предпринимателей, но по документам ему не принадлежала. Скандал также произошел из-за того, что зарплата руководителя Кургана тогда достигала 103 тысяч рублей в месяц — хотя, по закону, она не должна была превышать 32 тысяч рублей. Тогда одна из соратниц Ельчанинова, бывший руководитель аппарата курганской гордумы Руфина Новоселова тоже проштрафилась, получив в марте более 79 тысяч рублей заработной платы.
Ранее URA.RU писало, что компания «ГПИмясомолпром», созданная сыном экс-мэра Кургана Анатолия Ельчанинова — Максимом Ельчаниновым, требовала более 21 миллиона рублей от бывшего руководителя Эдуарда Симакова. Компания Ельчанинова также подавала в суд на ямальские власти. Фирма «ГПИмясомолпром» требовала более двух млн рублей, говорится в данных арбитража.
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