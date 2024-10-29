29 октября 2024

Жителей ЯНАО предупредили о проблемах с поездками из-за вахтовиков

В Ноябре между Салехардом и Лабытнанги будут перевозить вахтовые бригады
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за перевозки вахтеров могут возникнуть очереди на транспорт (архивное фото)
Из-за перевозки вахтеров могут возникнуть очереди на транспорт (архивное фото) Фото:

С ноября на транспорте между Салехардом и Лабытнганги (ЯНАО) возможны очереди из-за перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«По информации компании „Газпромтранс“ в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Со стороны Лабытнанги перевозка вахтовиков запланирована 6, 12, 18, 21, 24 и 30 ноября. Со стороны Салехарда — 3, 9, 15, 18, 21 и 27 ноября. 

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С ноября на транспорте между Салехардом и Лабытнганги (ЯНАО) возможны очереди из-за перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «По информации компании „Газпромтранс“ в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Со стороны Лабытнанги перевозка вахтовиков запланирована 6, 12, 18, 21, 24 и 30 ноября. Со стороны Салехарда — 3, 9, 15, 18, 21 и 27 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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