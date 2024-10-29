Жителей ЯНАО предупредили о проблемах с поездками из-за вахтовиков

Из-за перевозки вахтеров могут возникнуть очереди на транспорт (архивное фото)
С ноября на транспорте между Салехардом и Лабытнганги (ЯНАО) возможны очереди из-за перевозки вахтовых бригад. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«По информации компании „Газпромтранс“ в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на курсирующий между городами Салехард и Лабытнанги транспорт», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Со стороны Лабытнанги перевозка вахтовиков запланирована 6, 12, 18, 21, 24 и 30 ноября. Со стороны Салехарда — 3, 9, 15, 18, 21 и 27 ноября.
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