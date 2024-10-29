В метро Екатеринбурга запустили оплату по биометрии, но воспользоваться могут не все

В метро Екатеринбурга запустили оплату по биометрии для клиентов Сбербанка

30 октября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Новые терминалы установят на других станциях в течение ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» впервые появился терминал с оплатой по биометрии. Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Сейчас его проверяет группа специальных тестировщиков. Через некоторое время проезд за „улыбку“ откроется и для пассажиров — правда, только для клиентов Сбербанка с подключенной функцией оплаты по биометрии», — следует из поста. Отмечается, что на остальных станциях по одному такому же терминалу установят в течение ноября. Замену старых турникетов на новые на станции «Чкаловская» проводили в ночь с 26 на 27 октября. Для екатеринбургского метро это первая станция, где появилась возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» впервые появился терминал с оплатой по биометрии. Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Сейчас его проверяет группа специальных тестировщиков. Через некоторое время проезд за „улыбку“ откроется и для пассажиров — правда, только для клиентов Сбербанка с подключенной функцией оплаты по биометрии», — следует из поста. Отмечается, что на остальных станциях по одному такому же терминалу установят в течение ноября. Замену старых турникетов на новые на станции «Чкаловская» проводили в ночь с 26 на 27 октября. Для екатеринбургского метро это первая станция, где появилась возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря.