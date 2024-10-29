29 октября 2024

В метро Екатеринбурга запустили оплату по биометрии, но воспользоваться могут не все

В метро Екатеринбурга запустили оплату по биометрии для клиентов Сбербанка
© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, плата за проезд, оплата проезда, метрополитен, стоимость проезда в метро, проезд в метро
Новые терминалы установят на других станциях в течение ноября Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» впервые появился терминал с оплатой по биометрии. Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Сейчас его проверяет группа специальных тестировщиков. Через некоторое время проезд за „улыбку“ откроется и для пассажиров — правда, только для клиентов Сбербанка с подключенной функцией оплаты по биометрии», — следует из поста. Отмечается, что на остальных станциях по одному такому же терминалу установят в течение ноября.

Замену старых турникетов на новые на станции «Чкаловская» проводили в ночь с 26 на 27 октября. Для екатеринбургского метро это первая станция, где появилась возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря.

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В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» впервые появился терминал с оплатой по биометрии. Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Сейчас его проверяет группа специальных тестировщиков. Через некоторое время проезд за „улыбку“ откроется и для пассажиров — правда, только для клиентов Сбербанка с подключенной функцией оплаты по биометрии», — следует из поста. Отмечается, что на остальных станциях по одному такому же терминалу установят в течение ноября. Замену старых турникетов на новые на станции «Чкаловская» проводили в ночь с 26 на 27 октября. Для екатеринбургского метро это первая станция, где появилась возможность оплаты по биометрии. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Повлоцкого, система заработает до конца 2024 года. Другие станции модернизируют к 31 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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