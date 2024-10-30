Байден приказал Украине убивать военных Северной Кореи

30 октября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Джо Байден обеспокоен слухами, что войска КНДР прибыли в Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна будет наносить удары по военнослужащим из Северной Кореи, если те войдут на территорию страны, чтобы участвовать в СВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Репортер спросил, должна ли Украина нанести удар, и Байден ответил: «Если они войдут на территорию Украины, то да», — передает Bloomberg слова президента. Он также сказал, что его беспокоят слухи о том, что войска Северной Кореи уже прибыли в Россию. Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что КНДР якобы направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. По данным зарубежных источников, они находятся под Курском. Байден обеспокоился этой информацией. В МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». А президент РФ Владимир Путин уточнял, что в участии КНДР в спецоперации нет необходимости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина должна будет наносить удары по военнослужащим из Северной Кореи, если те войдут на территорию страны, чтобы участвовать в СВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Репортер спросил, должна ли Украина нанести удар, и Байден ответил: «Если они войдут на территорию Украины, то да», — передает Bloomberg слова президента. Он также сказал, что его беспокоят слухи о том, что войска Северной Кореи уже прибыли в Россию. Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что КНДР якобы направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. По данным зарубежных источников, они находятся под Курском. Байден обеспокоился этой информацией. В МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». А президент РФ Владимир Путин уточнял, что в участии КНДР в спецоперации нет необходимости