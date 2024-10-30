Байден приказал Украине убивать военных Северной Кореи

Украина должна будет наносить удары по военнослужащим из Северной Кореи, если те войдут на территорию страны, чтобы участвовать в СВО. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«Репортер спросил, должна ли Украина нанести удар, и Байден ответил: «Если они войдут на территорию Украины, то да», — передает Bloomberg слова президента. Он также сказал, что его беспокоят слухи о том, что войска Северной Кореи уже прибыли в Россию.
Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что КНДР якобы направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. По данным зарубежных источников, они находятся под Курском. Байден обеспокоился этой информацией. В МИД РФ и Кремле называли слухи о прибытии вооруженных формирований из Северной Кореи в Россию и зону СВО «чушью». А президент РФ Владимир Путин уточнял, что в участии КНДР в спецоперации нет необходимости
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