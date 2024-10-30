Росавиация объяснила задержку рейсов в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево утром 30 октября были временно введены ограничения работы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения вводились утром в „Шереметьево“ для безопасности полетов. Гавань с 04:37 до 05:20 не принимала и не отправляла рейсы», — передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. При этом из-за ограничений надобности в уходе самолетов на запасные аэродромы не возникло.
Ранее в Шереметьево был введен план «Ковер», из-за чего несколько рейсов на вылет и прилет были задержаны. Операция «Ковер» заключается в полном закрытии воздушного пространства для всех видов авиационной техники. Всем самолетам, находящимся в воздухе, предписывается незамедлительно приземлиться или покинуть указанную зону. Такой режим может быть введен в том числе из-за внезапных изменений погодных условий, угрожающих безопасности полетов, или при нарушении границ воздушного пространства неопознанными летающими объектами.
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