Ученые ВШЭ нашли новый способ побороть бездетность

Ученый ВШЭ Чурилова: против бездетности нужно повышать рождаемость вторых детей

30 октября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Елена Чурилова предложила повышать в семьях рождаемость вторых и последующих детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Для того, чтобы побороть бездетность в России, ученые предложили повышать рождаемость вторых и последующих детей. Это компенсирует отсутствие детей у женщин, которые откладывают беременность на поздний возраст, сообщила старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. «Откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, остающихся бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей», — заявила Чурилова в докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России». Информацию передает РБК. Елена Чурилова поднимает вопрос о целесообразности разработки государственных мер, направленных на стимулирование рождения вторых и третьих детей в семьях. А также о возможности мотивации женщин к рождению детей в более молодом возрасте, то есть до достижения 30 лет. В докладе делается вывод, что тенденции к более молодому возрасту при рождении первенца и уменьшению числа бездетных женщин, наблюдавшиеся до середины 1990-х годов, не приводят к увеличению общего уровня рождаемости. Они лишь частично компенсируют снижение числа рождения вторых и последующих детей. При этом повышение общего уровня рождаемости среди женщин, родившихся в период с 1970 по 1984 годы, связано с увеличением числа женщин этого поколения, которые стали матерями двух и более детей. В 2022 году средний возраст женщин, ставших матерями впервые, достиг 26,06 лет. Этот показатель в 2012 году находился на уровне чуть менее 25 лет, а в 2000 году — 23,56 лет. По словам Елены Чуриловой, увеличение среднего возраста матерей при первых родах и увеличивающееся количество женщин, предпочитающих оставаться бездетными, вызывает обеспокоенность среди политиков и общественности в связи с потенциальным влиянием этих трендов на уровень рождаемости. Чурилова подчеркнула, что анализ последствий изменений в репродуктивном поведении для общей рождаемости является ключевым для создания научно подтвержденных подходов в социальной и демографической политике. Ранее сообщалось, что в России только 3,7% женщин и 5,4% мужчин не хотят иметь детей. За последние два года доля таких людей выросла незначительно. При этом только 9,83% женщин в возрасте 45—49 лет в стране на данный момент остаются бездетными, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для того, чтобы побороть бездетность в России, ученые предложили повышать рождаемость вторых и последующих детей. Это компенсирует отсутствие детей у женщин, которые откладывают беременность на поздний возраст, сообщила старший научный сотрудник международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. «Откладывание рождения первого ребенка на все более поздний возраст и рост доли женщин, остающихся бездетными, может компенсироваться повышением рождаемости вторых и последующих детей», — заявила Чурилова в докладе «База показателей рождаемости россиянок — новый инструмент изучения когортной рождаемости в России». Информацию передает РБК. Елена Чурилова поднимает вопрос о целесообразности разработки государственных мер, направленных на стимулирование рождения вторых и третьих детей в семьях. А также о возможности мотивации женщин к рождению детей в более молодом возрасте, то есть до достижения 30 лет. В докладе делается вывод, что тенденции к более молодому возрасту при рождении первенца и уменьшению числа бездетных женщин, наблюдавшиеся до середины 1990-х годов, не приводят к увеличению общего уровня рождаемости. Они лишь частично компенсируют снижение числа рождения вторых и последующих детей. При этом повышение общего уровня рождаемости среди женщин, родившихся в период с 1970 по 1984 годы, связано с увеличением числа женщин этого поколения, которые стали матерями двух и более детей. В 2022 году средний возраст женщин, ставших матерями впервые, достиг 26,06 лет. Этот показатель в 2012 году находился на уровне чуть менее 25 лет, а в 2000 году — 23,56 лет. По словам Елены Чуриловой, увеличение среднего возраста матерей при первых родах и увеличивающееся количество женщин, предпочитающих оставаться бездетными, вызывает обеспокоенность среди политиков и общественности в связи с потенциальным влиянием этих трендов на уровень рождаемости. Чурилова подчеркнула, что анализ последствий изменений в репродуктивном поведении для общей рождаемости является ключевым для создания научно подтвержденных подходов в социальной и демографической политике. Ранее сообщалось, что в России только 3,7% женщин и 5,4% мужчин не хотят иметь детей. За последние два года доля таких людей выросла незначительно. При этом только 9,83% женщин в возрасте 45—49 лет в стране на данный момент остаются бездетными, передает «Национальная служба новостей».