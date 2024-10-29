Суд отказал в отмене приговора экс-чиновнице пермского минздрава

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему начальнику финансово-хозяйственного управления регионального министерства здравоохранения Марине Баровой. Ранее ее осудили на три года колонии по делу о поставке в больницы некачественных медицинских халатов и шапочек.
«Пермский краевой суд оставил без изменений приговор в части наказания в отношении экс-начальника финансово-хозяйственного управления Минздрава Прикамья Марины Баровой», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На изменении приговора настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения.
В июле Ленинский районный суд Перми приговорил Барову к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тысяч рублей. Экс-чиновница подведомственного краевому минздраву учреждения была признана виновной превышении должностных полномочий. Прокуратура запрашивала для нее 7,5 года колонии общего режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!