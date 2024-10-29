29 октября 2024

Суд отказал в отмене приговора экс-чиновнице пермского минздрава

Пермский краевой суд утвердил приговор Марине Баровой по делу о медхалатах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марина Барова останется в колонии
Марина Барова останется в колонии Фото:

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему начальнику финансово-хозяйственного управления регионального министерства здравоохранения Марине Баровой. Ранее ее осудили на три года колонии по делу о поставке в больницы некачественных медицинских халатов и шапочек.

«Пермский краевой суд оставил без изменений приговор в части наказания в отношении экс-начальника финансово-хозяйственного управления Минздрава Прикамья Марины Баровой», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На изменении приговора настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения. 

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил Барову к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тысяч рублей. Экс-чиновница подведомственного краевому минздраву учреждения была признана виновной превышении должностных полномочий. Прокуратура запрашивала для нее 7,5 года колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему начальнику финансово-хозяйственного управления регионального министерства здравоохранения Марине Баровой. Ранее ее осудили на три года колонии по делу о поставке в больницы некачественных медицинских халатов и шапочек. «Пермский краевой суд оставил без изменений приговор в части наказания в отношении экс-начальника финансово-хозяйственного управления Минздрава Прикамья Марины Баровой», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На изменении приговора настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения.  В июле Ленинский районный суд Перми приговорил Барову к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 40 тысяч рублей. Экс-чиновница подведомственного краевому минздраву учреждения была признана виновной превышении должностных полномочий. Прокуратура запрашивала для нее 7,5 года колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...