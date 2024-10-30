Экс-депутат Рады: в Киеве нанесен удар по зданию Генштаба ВСУ

Одно из зданий Генерального штаба Вооруженных сил Украины было повреждено сбитым российским беспилотником. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал Мосийчук в своем telegram-канале. Он предположил, что главной целью удара был экс-командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, который объявлен в розыск в РФ.
30 октября ВС РФ нанесли массированный удар с помощью фугасных авиабомб ФАБ-500 по позициям противника в Запорожской области. Как сообщало Financial Times, Россия и Украина обсуждали возможность прекращения взаимных атак, в частности, на энергетическую инфраструктуру.
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